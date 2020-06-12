Прокурор сказал, что Стерненко охраняет "Альфа" – защита возмутилась разглашением этого

Прокурор по делу Сергея Стерненко заявил на суде, что активиста в Одессе охраняет спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины. Ранее Стерненко это отрицал и жаловался на отсутствие госохраны.

Источник: трансляция заседания суда

Прямая речь прокурора Николай Бозовуляка: "Меры безопасности касаются физической охраны, которую осуществляет спецподразделение "Альфа" СБУ. И то при перемещении Стерненко на территории города Одессы".

Реакция Стерненка: "Он разглашает сведения, касающиеся моей личной безопасности, сообщая детали, какой комплекс мероприятий употреблен ко мне".

Детали: Таким образом прокурор прокомментировал претензии защиты о том, что в ходатайстве об избрании меры пресечения Стерненко указали его адрес проживания, хотя по отношению нему осуществляют меры безопасности.

Защита Стерненка возмутился тем, что прокурор разгласил данные о защите активиста, и заявил, что таким образом Бозовуляк сам дает основание для своего отвода.

Судья ответил, что "услышал" адвокатов.

Защита требует отвода прокурора, утверждая, что он является предвзятым. В частности, адвокаты ссылаются на несколько высказываний генпрокурора Ирины Венедиктов в СМИ о том, что "подозрение Стерненко будет в любом случае" и похожие.

Что было раньше: Сергей Стерненко неоднократно возмущался, что государство не предоставляет ему охрану, несмотря на несколько совершенных на него нападений. В то же время, активист обращал внимание, что Министерство внутренних дел охраняет вероятного напавшего на него как свидетеля.

Кроме того, в Стерненко рассказывал о частной охране, которую ему якобы оплачивают друзья. В апреле этого года в интервью "Новинарне" он говорил, что об охране от СБУ "враги говорят".

Такую информацию ранее распространяли пророссийские политики, которые публично обвиняют Стерненка в убийстве.

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