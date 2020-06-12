Прокурор сказав, що Стерненка охороняє "Альфа" – захист обурився розголошенням цього

Прокурор у справі Сергія Стерненка заявив на суді, що активіста в Одесі охороняє спецпідрозділ "Альфа" Служби безпеки України. Раніше Стерненко це заперечував і скаржився на відсутність держохорони.

Джерело: трансляція засідання суду

Пряма мова прокурора Микола Бозовуляка: "Заходи безпеки стосуються фізичної охорони, яку здійснює спецпідрозділ "Альфа" СБУ. І то при переміщенні Стерненка на території міста Одеси".

Реакція Стерненка: "Він розголошує відомості, які стосуються моєї особистої безпеки, повідомляючи деталі, який комплекс заходів вжитий до мене".

Деталі: Таким чином прокурор прокоментував претензії захисту щодо того, що в клопотанні про обрання запобіжного заходу Стерненку вказали його адресу проживання, хоча щодо нього здійснюють заходи безпеки.

Захист Стерненка обурився тим, що прокурор розголосив дані про захист активіста, і заявив, що таким чином Бозовуляк сам дає підставу для свого відводу.

Суддя відповів, що "почув" адвокатів.

Захист вимагає відводу прокурора, стверджуючи, що він є упередженим. Зокрема, адвокати посилаються на кілька висловлювань генпрокурорки Ірини Венедіктової у ЗМІ про те, що "підозра Стерненку буде у будь-якому разі" та схожі.

Що було раніше: Сергій Стерненко неодноразово обурювався, що держава не надає йому охорону попри кілька здійснених на нього нападів. Водночас, активіст звертав увагу, що Міністерство внутрішніх справ охороняє його ймовірного нападника як свідка.

Крім того, у Стерненко розповідав про приватну охорону, яку йому нібито оплачують друзі. У квітні цього року в інтерв’ю "Новинарні" він говорив, що про охорону від СБУ "вороги кажуть".

Таку інформацію раніше поширювали проросійські політики, які публічно звинувачують Стерненка у вбивстві.

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