У Белого дома разогнали демонстрантов, протесты продолжаются несмотря на комендантский час

Полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ возле Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу для выступления с речью.

Спустя несколько часов после выступления президента в Белом доме, насилие вспыхнуло вновь в течение седьмой ночи подряд.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал он.

После своего выступления Трамп вышел из Белого дома через район, который был только что очищен для него, в соседнюю епископальную церковь Св. Иоанна, где он позировал для фото с Библией, найденной на месте протестов.

We have the greatest country in the world—and we will keep America safe. pic.twitter.com/lqHaUZ4wxW — The White House (@WhiteHouse) June 1, 2020

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия.

Белый дом сказал, что это очищает территорию перед комендантским часом.

This was the scene outside of the White House on Monday as police used tear gas and flash grenades to clear out peaceful protesters so President Trump could visit the nearby St. John’s Church, where there was a parish house basement fire Sunday night https://t.co/nFrCqYpqZR pic.twitter.com/DVP11iiVIh — The New York Times (@nytimes) June 2, 2020

Watch the shocking moment #7NEWS reporter @AmeliaBrace and our cameraman were knocked over by a police officer LIVE on air after chaos erupted in Washington DC. pic.twitter.com/R8KJLnfxPN — Sunrise (@sunriseon7) June 1, 2020

This is what happened on the other side of the White House only 5 minutes before President Trump began remarks in the Rose Garden. pic.twitter.com/n3UNLTBAKn — Allie Malloy (@AlliemalCNN) June 1, 2020

С наступлением комендантского час протестующие все равно остаются на улицах Вашингтона и других американских городов.

Армейские вертолеты пролетают над протестующими, демонстрируя силу. Один из них задел дерево, которое чуть не травмировало людей.

Army blackhawks are conducting “show of force” passes on protestors. One flyover snapped a tree that nearly hit several people. pic.twitter.com/Z8UnQOypYy — Thomas Gibbons-Neff (@Tmgneff) June 2, 2020

Military helicopters flying dangerously low over crowds in Washington, DC pic.twitter.com/KmjMhRjCY1 — Michael Pegram (@MichaelNBC12) June 2, 2020

Вероятный соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден продолжает критиковать главу государства в Twitter, обвиняя его в "использовании американских военных против американского народа".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – в Миннеаполисе люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также поджигали автомобили.

