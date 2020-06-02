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У Белого дома разогнали демонстрантов, протесты продолжаются несмотря на комендантский час

Вторник, 2 июня 2020, 08:19
У Белого дома разогнали демонстрантов, протесты продолжаются несмотря на комендантский час
Jose Luis Magana/AFP via Getty Images

Полиция в США применила резиновые пули и слезоточивый газ возле Белого дома, чтобы очистить территорию от демонстрантов, и позволить президенту Дональду Трампу для выступления с речью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Спустя несколько часов после выступления президента в Белом доме, насилие вспыхнуло вновь в течение седьмой ночи подряд.

"Мэры и губернаторы должны создать подавляющее правоохранительное присутствие, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, то я разверну военную службу Соединенных Штатов и быстро решу для них проблему", - сказал он.

После своего выступления Трамп вышел из Белого дома через район, который был только что очищен для него, в соседнюю епископальную церковь Св. Иоанна, где он позировал для фото с Библией, найденной на месте протестов.

Для разгона протестующих были задействованы военная полиция Национальной гвардии, секретная служба, полиция Министерства внутренней безопасности, а также полиция округа Колумбия.

Белый дом сказал, что это очищает территорию перед комендантским часом.

С наступлением комендантского час протестующие все равно остаются на улицах Вашингтона и других американских городов.

Армейские вертолеты пролетают над протестующими, демонстрируя силу. Один из них задел дерево, которое чуть не травмировало людей.

Вероятный соперник Трампа на президентских выборах Джо Байден продолжает критиковать главу государства в Twitter, обвиняя его в "использовании американских военных против американского народа".

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе, штат Миннесота, вспыхнули массовые беспорядки из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, умершего в ходе задержания полицией. На него надели наручники, повалили на землю и прижали коленом шею, хотя тот кричал, что не может дышать. Мужчина умер в больнице.

В ночь с 28 на 29 года протесты переросли в погромы – в Миннеаполисе люди сожгли полицейский участок, крушили витрины магазинов и грабили их, а также поджигали автомобили.

Читайте также "Начнется мародерство – начнется стрельба": что известно о массовых протестах в США

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Темы: СШАакцииТрамп
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