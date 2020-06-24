Главные новости вторника и ночи: "засранцы" дальнобойщики, потопы на Прикарпатье

Зеленский нашел чат дальнобойщиков и пригрозил "засранцам", потопы на Прикарпатье повлекли за собой человеческие жертвы — актуальные новости 23 июня.

О "засранцах"

"Вы, ребята, засранцы" — Зеленский пригрозил последствиями дальнобойщикам и владельцам грузовиков, которые пытаются обойти взвешивание машин и разрушают новые дороги.

О потопах

Вследствие интенсивных дождей и порывов ветра в 8 областях произошло падение деревьев, подтоплено значительное количество жилых домов, улиц, автомобильных дорог, повреждена кровля школ, зданий и жилых домов.

В Ивано-Франковской 2 человека погибли и один считается без вести пропавшим из-за непогоды в области.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил разработать комплекс неотложных мер по ликвидации последствий непогоды в западных областях Украины.

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О других важных новостях

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Владимир Путин посетовал, что бывшие республики СССР, став независимыми, забрали "подарки русского народа" в виде земель — его пресс-секретарь Дмитрий Песков отрицает территориальные претензии РФ.

По состоянию на 23 июня к ослаблению карантинных мероприятий готовы 10 областей Украины и Киев.

На месте взрыва в многоэтажном доме в Дарницком районе Киева завершены поисково-спасательные работы, количество жертв – пять человек.

За сутки 22 июня в Украине COVID-19 диагностировали у 833 человек, 23 больных умерли, 314 человек выздоровели.

В интернете распространяют видеоролик, где глава партии "Слуга народа" и руководитель фракции, народные депутаты Александр Корниенко и Давид Арахамия обсудили свою коллегу Ирину Аллахвердиеву перед началом пресс-конференции в Николаеве.

Раскладные стулья Terje, которые продаются в сети магазинов IKEA, производят из незаконно вырубленного украинского бука.

В городе Березном Ровенской области во время встречи народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между представителями партии "Национальный корпус", правоохранителями и соратниками нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы. От взрыва пиротехнического средства пострадал начальник управления патрульной полиции Ровенской области.