Головні новини вівторка і ночі: "засранці" далекобійники, потопи на Прикарпатті

Зеленський знайшов чат далекобійників і пригрозив "засранцям", потопи на Прикарпатті спричинили людські жертви — актуальні новини 23 червня.

Про "засранців"

"Ви, хлопці, засранці" — Зеленський пригрозив наслідками далекобійникам і власникам вантажівок, які намагаються обійти зважування машин і руйнують нові дороги.

Про потопи

Внаслідок інтенсивних дощів та поривів вітру у 8 областях сталося падіння дерев, підтоплено значну кількість житлових будинків, вулиць, автомобільних доріг, пошкоджено покрівлі шкіл, будівель та житлових будинків.

На Івано-Франківщині 2 людини загинули і одна вважається безвісти зниклою через непогоду в області.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив розробити комплекс невідкладних заходів для ліквідації наслідків негоди в західних областях України.

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Про інші важливі новини

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Розкладні стільці Terje,що продаються у мережі магазинів ІКЕА, виробляють з незаконно вирубаного українського бука.

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