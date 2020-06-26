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Апелляция по делу Стерненко: суд взял перерыв на неделю

Пятница, 26 июня 2020, 19:21
Апелляция по делу Стерненко: суд взял перерыв на неделю

Суд, рассматривающий жалобу активиста Сергея Стерненка и защиты на его домашний арест, объявил перерыв на неделю – до 3 июля.

Источник: заседание Киевского апелляционного суда

Детали: Рассмотрение апелляции продолжится в 11 часов 3 июля.

Судьи объяснили такое решение большим количеством материалов дела и людей, желающих стать поручителями Стерненко, а также тем, что уже закончилось рабочее время и приближаются выходные.

Защитники Стерненко сказали, что не против переноса, учитывая объем дела.

Они попросили назначить следующее заседание ранее, чем 3 июля. Однако суд сказал, что это ближайшая возможность продолжить рассмотрение, объяснив такой ​​перерыв загруженностью на работе.

 
Люди, которые собрались в поддержку Стерненко, смотрели трансляцию заседания под судом
фото: НАЗАРиЙ МАЗыЛЮК, УП
 
фото: НАЗАРиЙ МАЗыЛЮК, УП

Адвокаты Стерненко и он сам оспаривают решение о его домашнем аресте. Активист просит вообще не назначать меру пресечения.

В то же время, по меньшей мере несколько десятков человек попросили отдать подозреваемого им на поруки. На заседании 26 июля уже успели заслушать часть поручителей, в частности, депутата от "Европейской солидарности" Яну Зинкевич. В целом, по словам Стерненко, стать его поручителями захотели несколько сотен человек.

Активист и его защита говорят, что домашний арест необоснован, в частности, прокуратура не подтвердила риски, что Стерненко может скрываться, влиять на свидетелей и тому подобное. Сам подозреваемый настаивал, что самостоятельно приходил в суд и к следователям, что свидетельствует о его надлежащем поведении.

В ответ на это прокурор сказал лишь, что мера пресечения обоснована тяжестью преступлений, в которых подозревают активиста.

На заседание допустили свободных слушателей, но ограничили их количество тремя десятками человек.

 
Национальная гвардия под судом
фото: НАЗАРиЙ МАЗыЛЮК, УП
 
Нацполиция под судом
фото: НАЗАРиЙ МАЗыЛЮК, УП

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Дело Стерненко: Объясняем позицию защиты

Предыстория:

  • В 2018 году на экс-лидера одесского Сергея Стерненко было совершено три покушения, в ходе третьего, 24 мая погиб нападавший.
  • Полиция расследует гибель нападавшего как умышленное убийство. Стерненко утверждает, что защищался.
  • В начале апреля экс-заместитель генерального прокурора Виктор Трепак рассказал, что Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении. После этого Трепак ушел с должности.
  • Впоследствии Венедиктова сказала, что подозрение Стерненко будет объявлено. Вопрос заключается лишь в квалификации: убийство или убийство при превышении пределов необходимой обороны.
  • 15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на экс-лидера местной ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, объявлено подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против погибшего Кузнецова.
  • Позже суд отменил подозрение Кузнецову и не дал разрешение на задержание его сообщника – Александра Исайкула.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве.
  • 15 июня суд отправил его под круглосуточный домашний арест, отказав во взятии на поруки. Позже активисту изменили адрес пребывания на круглосуточном домашнем аресте: не место регистрации в Одессе, а место проживания в Киеве.

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Соня Лукашова, УП
Темы: Стерненко
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