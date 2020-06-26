Апеляція у справі Стерненка: суд взяв перерву на тиждень

Суд, який розглядає скаргу активіста Сергія Стерненка та захисту на його домашній арешт, оголосив перерву на тиждень – до 3 липня.

Джерело: засідання Київського апеляційного суду

Деталі: Розгляд апеляції продовжиться об 11 годині 3 липня.

Судді пояснили таке рішення великою кількістю матеріалів справи та людей, які виявили бажання взяти Стерненка на поруки, а також тим, що вже закінчився робочий час і наближаються вихідні.

Захисники Стерненка сказали, що не проти перенесення, зважаючи на обсяг справи.

Вони попросили призначити наступне засідання раніше, ніж 3 липня. Однак суд сказав, що це найближча можливість продовжити розгляд, пояснивши таку перерву завантаженістю на роботі.

Люди, які зібрались на підтримку Стерненка, дивились трансляцію засідання під судом Назарій Мазилюк, УП

Назарій Мазилюк, УП

Адвокати Стерненка та він сам оскаржують рішення про його домашній арешт. Активіст просить взагалі не призначати запобіжний захід.

Водночас, щонайменше кілька десятків людей попросили віддати підозрюваного їм на поруки. На засіданні 26 липня уже встигли заслухати частину поручителів, зокрема, депутатку від "Європейської солідарності" Яну Зінкевич. Загалом, за словами Стерненка, його хочуть взяти на поруки кілька сотень людей.

Активіст і його захист кажуть, що домашній арешт необґрунтований, зокрема, прокуратура не підтвердила ризики, що Стерненко може переховуватись, впливати на свідків тощо. Сам підозрюваний наполягав, що самостійно приходив до суду і слідчих, що свідчить про його належну поведінку.

У відповідь на це прокурор сказав лише, що запобіжний захід обґрунтований тяжкістю злочинів, у яких підозрюють активіста.

На засідання допустили вільних слухачів, але обмежили їхню кількість трьома десятками осіб.

Національна гвардія під судом Назарій Мазилюк, УП

Нацполіція під судом Назарій Мазилюк, УП

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Справа Стерненка: Пояснюємо позицію захисту

Передісторія:

У 2018 році на колишнього лідера одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка було вчинено три замахи, в ході третього, 24 травня загинув нападник.

Поліція розслідує загибель нападника як умисне вбивство. Стерненко стверджує, що захищався.

На початку квітня ексзаступник генерального прокурора Віктор Трепак розповів, що Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити Стерненку про підозру. Після цього Трепак пішов з посади.

Згодом Венедіктова сказала, що підозра Стерненку буде оголошена. Питання полягає лише у кваліфікації: вбивство чи вбивство при перевищенні меж необхідної оборони.

15 травня стало відомо, що двом чоловікам, які у 2018 році напали в Одесі на екслідера місцевого осередку "Правого сектору", оголосили підозру в хуліганстві, а 10 червня – що прокуратура закрила провадження проти загиблого Кузнєцова.

Згодом суд скасував підозру Кузнецову та не дав дозвіл на затримання його спільника Олександра Ісайкула.

11 червня Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві.

5 червня суд відправив його під цілодобовий домашній арешт, відмовивши у взятті на поруки. Пізніше Стерненку змінили адресу перебування на цілодобовому домашньому арешті: не місце реєстрації в Одесі, а місце проживання у Києві.

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