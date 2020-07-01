Экс-заместитель министра в европейском суде начал судиться с Украиной

Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по обращению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook

Прямая речь: "ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

Детали: Мельник также выложил в соцсеть соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ от 2 июня.

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