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Экс-заместитель министра в европейском суде начал судиться с Украиной

Среда, 1 июля 2020, 12:02
Фото 24tv.ua

Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по обращению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook

Прямая речь: "ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".

 

Детали: Мельник также выложил в соцсеть соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ от 2 июня.

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Предыстория:

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
  • 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Грымчака и его "помощника".

Украинская правда
Темы: Грымчакправа человекасуд


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