Экс-заместитель министра в европейском суде начал судиться с Украиной
Среда, 1 июля 2020, 12:02
Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по обращению бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Источник: адвокат Грымчака Дмитрий Мельник в Facebook
Прямая речь: "ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод".
Детали: Мельник также выложил в соцсеть соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ от 2 июня.
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Предыстория:
- 14 августа 2019 года детективы НАБУ совместно с ГПУ и СБУ задержали замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника якобы во время получения части взятки в размере 480 тысяч долларов.
- 22 мая Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила, что направила в суд обвинительный акт в отношении Грымчака и его "помощника".
Украинская правда