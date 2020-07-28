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Новости понедельника и ночи: социология выборов, "всеобъемлющее перемирие"

Вторник, 28 июля 2020, 08:00

За кресло президента с Зеленским мог бы бороться не Порошенко, боевики нарушили "всеобъемлющее перемирие" — актуальные новости 27 июля.

О социологии

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, во второй тур вместе с Зеленским мог бы выйти Юрий Бойко – за него проголосовали бы 14,4% избирателей, в то время как за Петра Порошенко – 13,7%.

Доверие к Владимиру Зеленскому дольше преобладало недоверие избирателей, чем было у его предшественников Петра Порошенко и Виктора Януковича.

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент попали бы "Слуга народа", ОПЗЖ, "Европейская солидарность", "Батькивщина". "Голос" – в аутсайдерах.

 О "всеобъемлющем перемирии"

Ночью 27 июля боевики обстреляли позиции вооруженных сил Украины в Донбассе – это произошло после начала режима "полной и всеобъемлющей тишины".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может гарантировать соблюдение режима прекращения огня на Донбассе, так как не является участницей конфликта.

Вицепремьер-министр, первый заместитель председателя делегации в ТКГ Алексей Резников считает, что пока не стоит говорить о "нарушении перемирия".

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О других важных новостях

По состоянию на 11:30 утра 27 июля полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрыпника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Полиция сформировала его психолого-криминалистический портрет. В частности, полтавчанин имеет военную подготовку и навыки выживания в экстремальных условиях. Также известно, что он имеет проблемы с психическим здоровьем на фоне употребления наркотических средств.

Украинцы смогут получить официальные электронные почты вместе с паспортами, письма, направленные на этот адрес, будут считаться официально врученными.

В больнице скончался боец ​​"Азова" Олег Черевко, которого избили 21 июля после того, как он сделал замечание молодому человеку, который приставал к девушкам у торгового центра в Запорожье. 

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что ситуация с заболеванием COVID-19 в мире ухудшается, поэтому он снова созывает чрезвычайный комитет.

В течение 27 июля в мире зафиксировали еще 217 806 случаев заражения коронавирусом, из них 4 198 - летальные.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДонбассопрос


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