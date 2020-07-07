В Крыму после обысков задержали 6 крымских татар
Российские силовики задержали шестерых крымских татар, у которых на рассвете 7 июля проходили обыски на оккупированном полуострове.
Источник: "Крымская солидарность" в Facebook, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джепарова в Facebook
Дословно: "По предварительным данным правозащитного офиса адвокатов, задержаны 6 человек: Зиядинов Эмиль, Ибрагимов Исмет, Суфьянов Алим, Хайретдинов Сейран, Сизиков Александр, Бектемиров Вадим".
Детали: Всех задержанных доставляют в УФСБ Крыма в Симферополе.
Отмечается, Дилявера Меметова в его домовладении не было.
По словам Джепаровой, вместе с задержанными 7 июля, уже 67 крымских татар задержаны по ст. 205.5 УК РФ. Их всех пытаются выдать за террористов.
Что было раньше: По состоянию на 4:15 утра 7 июля в разных районах Крыма у нескольких домах крымских татар прошли обыски.
Предыстория:
- С начала оккупации Россией крымского полуострова обыски и задержания крымских татар не прекращаются. Так, 11 июня сотрудники ФСБ задержали Руслана Бекирова, которого раньше склоняли к сотрудничеству и даче показаний против другого политзаключенного.
- В начале июня российские силовики пришли с обысками к семье крымских татар Асановых в селе Курское в аннексированном Крыму.
- В апреле подконтрольный российской оккупационной власти "суд" оштрафовал на 30 000 рублей имама Длявера Халилова за проведение пятничной молитвы.
- По информации омбудсмана, Россия удерживает украинских политзаключенных – крымских татар и активистов – в ненадлежащих условиях, отказывает в свидании с родственниками и не обеспечивает медицинской помощью.