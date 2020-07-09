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У СБУ есть аудио о том, как вербовщик Шайтанова руководил боевиками на Донбассе

Четверг, 9 июля 2020, 10:33
У СБУ есть аудио о том, как вербовщик Шайтанова руководил боевиками на Донбассе

Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись в доказательство того, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров с позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.

Источник: СБУ

Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе".

Детали: По данным СБУ, с лета 2014 года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.

Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.

Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.

Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.

Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.

Егоров-"Эльбрус" фигурировал в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге".

Напомним:

  • В апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали "исчерпывающую доказательную базу" его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.
  • Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
  • Шайтанов называл обвинения в отношении него незаконным и безосновательным.
  • Шевченковский районный суд Киева продлил срок его содержания под стражей до 8 августа.

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Темы: СБУДонбассоккупациявойнаРосcия
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