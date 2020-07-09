У СБУ есть аудио о том, как вербовщик Шайтанова руководил боевиками на Донбассе
Служба безопасности Украины обнародовала аудиозапись в доказательство того, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров с позывным "Эльбрус" был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе.
Источник: СБУ
Дословно: "Контрразведка Службы безопасности Украины собрала дополнительные материалы, которые свидетельствуют, что полковник ФСБ РФ Игорь Егоров, который имеет отношение к вербовке генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, в то же время был одним из организаторов оккупации и развертывания террористической деятельности на Донбассе".
Детали: По данным СБУ, с лета 2014 года Егоров под позывным "Эльбрус" напрямую координировал деятельность незаконных вооруженных формирований на территории Луганской области, доводил до боевиков указания российского командования и организовывал взаимодействие различных группировок.
Полковник ФСБ называл себя "первым заместителем командующего" войск так называемой "Новороссии". Важным аспектом его деятельности было согласование совместных действий с так называемым "министерством обороны ДНР", обеспечение боевиков вооружением и боеприпасами.
Он лично присутствовал на оккупированной территории, перенаправил группы пророссийских боевиков из Крыма на Донбасс.
Контрразведка СБУ зафиксировала, что Егоров непосредственно причастен к сбиванию российской стороной украинских военных самолетов летом 2014 года и к ракетным обстрелам подразделений Вооруженных сил Украины.
Также полковник ФСБ РФ Егоров занимался сбором разведывательной информации и координировал диверсионные группы для противодействия украинским военным.
Егоров-"Эльбрус" фигурировал в деле о сбитом в 2014 году над Донбассом "Боинге".
Напомним:
- В апреле оперативники СБУ провели многоэтапную спецоперацию по разоблачению Валерия Шайтанова и собрали "исчерпывающую доказательную базу" его сотрудничества с российскими спецслужбами. В частности, он находился на агентурной связи у полковника ФСБ Игоря Егорова.
- Генерал-майор Шайтанов был задержан, его подозревают в государственной измене и совершении террористических актов.
- Шайтанов называл обвинения в отношении него незаконным и безосновательным.
- Шевченковский районный суд Киева продлил срок его содержания под стражей до 8 августа.