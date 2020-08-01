Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ
Суббота, 1 августа 2020, 23:12
В соответствии с контрактом Мирчи Луческу с футбольным клубом "Динамо", тренер получит бонус в размере миллиона евро в случае победы команды в чемпионате Украины.
Источник: румынское издание Ziare со ссылкой на собственный источник
Детали: По данным источника, кроме 1 миллиона за победу в чемпионате, также предусмотрены бонусные 50 тысяч евро за победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины 25 августа.
Издание пишет, что зарплата Луческу в "Динамо" составляет 150 тысяч евро в месяц (1,8 млн евро в год).
Напомним:
- 30 июля владелец столичного футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
- Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.
- 27 июля румынское спортивное издание gazeta sporturilor написало, что Луческу отказался тренировать "Динамо", в пресс-служба ФК информацию опровергли.