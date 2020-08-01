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Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ

Суббота, 1 августа 2020, 23:12
Луческу получит миллион евро за чемпионский титул Динамо – СМИ

В соответствии с контрактом Мирчи Луческу с футбольным клубом "Динамо", тренер получит бонус в размере миллиона евро в случае победы команды в чемпионате Украины.

Источник: румынское издание Ziare со ссылкой на собственный источник

Детали: По данным источника, кроме 1 миллиона за победу в чемпионате, также предусмотрены бонусные 50 тысяч евро за победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины 25 августа.

Издание пишет, что зарплата Луческу в "Динамо" составляет 150 тысяч евро в месяц (1,8 млн евро в год).

Напомним:

  • 30 июля владелец столичного футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
  • Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.
  • 27 июля румынское спортивное издание gazeta sporturilor написало, что Луческу отказался тренировать "Динамо", в пресс-служба ФК информацию опровергли.

Темы: футболспорт
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