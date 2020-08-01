Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ

Суббота, 1 августа 2020, 23:12

В соответствии с контрактом Мирчи Луческу с футбольным клубом "Динамо", тренер получит бонус в размере миллиона евро в случае победы команды в чемпионате Украины.

Источник: румынское издание Ziare со ссылкой на собственный источник

Детали: По данным источника, кроме 1 миллиона за победу в чемпионате, также предусмотрены бонусные 50 тысяч евро за победу над "Шахтером" в Суперкубке Украины 25 августа.

Издание пишет, что зарплата Луческу в "Динамо" составляет 150 тысяч евро в месяц (1,8 млн евро в год).

Напомним:

  • 30 июля владелец столичного футбольного клуба "Динамо" Игорь Суркис официально представил нового главного тренера команды Мирчу Луческу.
  • Ультрас киевского "Динамо" с возмущением встретили известие о назначении Луческу.
  • 27 июля румынское спортивное издание gazeta sporturilor написало, что Луческу отказался тренировать "Динамо", в пресс-служба ФК информацию опровергли.

Темы: футболспорт


powered by lun.ua
Главное сегодня

Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП

Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания

фотоНападение на женщину в поезде Киев-Мариуполь: злоумышленника отправили за решетку

Умер замкомандира УДА комбат Червень

Главный разведчик считает, что вторжение РФ в Украину будет, но не осенью

Разведка В системе российского кураторства над ОРДЛО произошли изменения

Все новости...
футбол
Луческу проведет собеседования с игроками "Динамо"
Суркис официально представил Луческу и рассказал, как разберется с ультрас
"Динамо" обнародовало переписку Суркиса с Луческу: "До встречи во вторник"
Последние новости
23:12
Луческу получит миллион евро за чемпионский титул "Динамо" – СМИ
22:52
Кравчук указал на важность участия США в переговорах по Донбассу
22:29
В Швейцарии обнаружили основные источники распространения коронавируса
22:21
В Вооруженных силах за сутки выявили 16 зараженных коронавирусом
21:59
Главный разведчик рассказал о связи спецслужб России с УПЦ МП
21:27
Задержанные в Беларуси "вагнеровцы" дали показания
20:54
фотоВ одесском и николаевском изоляторах открыли платные камеры
20:28
Луцк отказывается усиливать карантинные ограничения
20:16
картаВ начале недели в Украину вернется тепло
19:52
Spotify пользуется 299 миллионов пользователей, почти половина на платной подписке
Все новости...