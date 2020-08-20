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Главные новости среды и ночи: Лукашенко против Запада, умер Борис Патон

Четверг, 20 августа 2020, 08:00

Лукашенко ответил на критику Запада, умер Борис Патон — актуальные новости 19 августа.

О Беларуси

Светлана Тихановская записала обращение к лидерам ЕС и призвала их не признавать результаты сфальсифицированных выборов, а также "поддержать пробуждение Беларуси".

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко призвал руководство западных стран, которые его осуждают, не лезть в чужие дела, а заниматься своими.

Кроме этого Лукашенко обвинил участников протестов в угрозах членам семей военных, милиции, спецслужб, госслужащих, работников СМИ.

Координационный совет белорусской оппозиции по транзиту власти продолжит работу, несмотря на угрозы со стороны Лукашенко.

Европейский Союз не признал результаты выборов президента Беларуси.

Лукашенко по итогам заседания Совета безопасности дал 7 поручений силовикам и другим ведомствам для "стабилизации обстановки в стране".

О Патоне

На 102 году жизни скончался выдающийся украинский ученый Борис Патон.

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Руководитель ОП Андрей Ермак отказался комментировать информацию о якобы намерении украинских спецслужб провести спецоперацию по задержанию "вагнеровцев".

За сутки 18 августа в Украине COVID-19 диагностировали 1967 людям, 28 больных умерли, 812 человек выздоровели.

Также был установлен антирекорд по количеству госпитализированных: во вторник в больницы попали 463 больных с коронавирусом.

Задержанный снайпер так называемой "ЛНР" рассказал, что боевики сформировали заградительные отряды, которые должны были расстреливать всех, кто решит сдаваться и бежать домой.

Печерский райсуд повторно арестовал коллекцию картин бывшего президента Петра Порошенко.

Темы: Беларусь


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