НАБУ: Некоторые судьи ОАСК шесть раз проигнорировали вызовы на допрос

Национальное антикоррупционное бюро опять вызывает председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей на допрос, который назначен на 10-11 августа.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову.

Такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо выполнения процессуальной обязанности появляться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов".

Детали: Тем временем двое адвокатов и председатель ГСА появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

Что было раньше: 22 июля в Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

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