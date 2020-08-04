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НАБУ: Некоторые судьи ОАСК шесть раз проигнорировали вызовы на допрос

Вторник, 4 августа 2020, 20:35
НАБУ: Некоторые судьи ОАСК шесть раз проигнорировали вызовы на допрос

Национальное антикоррупционное бюро опять вызывает председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка, его заместителя и судей на допрос, который назначен на 10-11 августа.

Источник: пресс-служба НАБУ

Дословно: "Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали 5 раз, трое - 6 раз. Тем самым они нарушили ст. 42 УПК Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову.

Такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде. Вместо выполнения процессуальной обязанности появляться к следователю по вызову, подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов".

Детали: Тем временем двое адвокатов и председатель ГСА появляются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ.

Что было раньше: 22 июля в Окружном административном суде города Киева заявили, что не могут передать восьми своим судьям повестки на допросы в НАБУ, потому что все они в отпусках.

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Предыстория:

  • НАБУ обвиняет главу ОАСК Павла Вовка в создании преступной организации с целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей, Высшим советом правосудия и создание искусственных препятствий в их работе.
  • 17 июля НАБУ представило 45-минутное видео Вовка и ОАСК, где председатель суда и судья обговаривали, как будут"власть захватывать".
  • Записи разговоров, обнародованные НАБУ, Павел Вовк назвал сфальсифицированными, и добавил, что в отставку не собирается.
  • Окружной админсуд Киева известен скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте, об отмене решения о национализации"Приватбанка".
  • Правоохранители также расследовали дело о вмешательстве руководства Окружного админсуда в принятие решений, влияние на работу Высшей квалификационной комиссии судей и организацию принятия заведомо неправосудных решений.
  • Сам Вовк заявляет, что иностранные агенты на заказ других государств пытаются захватитьсудебную власть в Украине, чтобы лишить страну суверенитета, и что он будет бороться против этого.

Украинская правда

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Темы: НАБУОАСКдопрос
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