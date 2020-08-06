Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь: "Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем".

Детали: Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России и втроем, вместе с прокурором Беларуси, "решить эту проблему".

По словам президента Беларуси, если прокуроры РФ и Украины не приедут, то "вопрос решат" в Беларуси сами без них.

Резюмируя, Лукашенко отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться: "Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".

УП обратилась к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой за комментарием.

Что было раньше: 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

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