Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"

Четверг, 6 августа 2020, 11:06

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

Источник: БЕЛТА

Прямая речь: "Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем".

Детали: Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России и втроем, вместе с прокурором Беларуси, "решить эту проблему".

По словам президента Беларуси, если прокуроры РФ и Украины не приедут, то "вопрос решат" в Беларуси сами без них.

Резюмируя, Лукашенко отметил, что генеральным прокурорам Беларуси, России и Украины нужно собраться и вместе во всем разобраться: "Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет".

УП обратилась к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой за комментарием.

Что было раньше: 5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".
  • Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Темы: ЛукашенкоБеларусьВагнерВенедиктоваГенпрокуратура


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Киеве резко увеличилось количество больных COVID-19, трое умерли

Новый антирекорд – 1318 новых больных COVID в Украине

Новости 5 августа: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"

Зеленский подписал закон, который отменяет обязательную книгу учета доходов для ФОПов

документСуд решил забрать у НАБУ дело о пленках Вовка

"Ультрас" выдвинули ультиматум Суркису

Все новости...
Лукашенко
Главные новости среды и ночи: взрыв в Ливане, выдача "вагнеровцев"
Лукашенко пообещал выдать Украине "вагнеровцев" – СМИ
Беларусь между Лукашенко и Путиным: что делать Украине?
Последние новости
11:15
Украина готовится оказать помощь в ответ на запрос Ливана - Кулеба
11:14
видеоРоссия заявила, что перехватила над Черным морем самолеты-разведчики США
11:10
"Нафтогаз" определил цену на газ в рамках годового тарифа
11:08
Полмиллиарда на долги и развитие: Минкульт открыл госпрограмму поддержки
11:06
Лукашенко зовет прокуроров Украины и РФ в Беларусь, чтобы разобраться с "вагнеровцами"
10:57
Нардепы из ОПЗЖ подали в КС три представления – о спецконфискации и декларировании
10:54
По меньшей мере 21 гражданин Франции травмирован в результате взрыва в Бейруте
10:52
Регионы бьют новые антирекорды суточной заболеваемости COVID-19
10:36
Ferrexpo Жеваго резко сократила спонсорские платежи ФК "Ворскла"
10:26
Госдеп опубликовал почти 100 страниц отчета о российской пропаганде
Все новости...