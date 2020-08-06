В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко в Беларусь

В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

Источник: пресс-служба генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил".

Что было раньше: Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

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