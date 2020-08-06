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В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко в Беларусь

Четверг, 6 августа 2020, 11:42

В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.

Источник: пресс-служба генпрокурора в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил".

Что было раньше: Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками.

5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.

Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.

Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.
  • В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".
  • Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ВенедиктоваЛукашенкоБеларусьВагнер


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