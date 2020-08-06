В офисе Венедиктовой отреагировали на приглашение Лукашенко в Беларусь
В Офисе генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой сообщили, что ответят президенту Беларуси Александру Лукашенко только после официального приглашения о визите.
Источник: пресс-служба генпрокурора в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Реакция будет только после официального приглашения, пока Офис генпрокурора его еще не получил".
Что было раньше: Лукашенко поручил пригласить в Беларусь генеральных прокуроров Украины и России, чтобы те, вместе с генпрокурором Беларуси, разобрались с задержанием 33 боевиков "Вагнера".
5 августа президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Лукашенко выдачу Украине задержанных боевиков, воевавших на Донбассе.
Лукашенко якобы обещал Украине отдать часть боевиков.
Президент Беларуси заявил, что боевики ЧВК "Вагнера", задержанные в Беларуси, во всем сознались: их направили именно в Беларусь и поручили ждать указаний.
Предыстория:
- 29 июля в Беларуси задержали 33 иностранцев, которые оказались боевиками "Вагнера". Они прибыли из России и поселились в санатории под Минском. В Беларуси решили, что целью боевиков была "дестабилизация ситуации" перед выборами президента Беларуси и подготовка теракта.
- В Беларуси заявили, что 14 из задержанных под Минском боевиков ЧВК "Вагнер" воевали на Донбассе. По данным российской "Новой газеты", по меньше мере 7 боевиков воевали в Сирии, трое – на востоке Украины.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России не слышали официальных обвинений в том, что задержанные в Беларуси россияне воевали на Донбассе. В Кремле надеялись на скорое освобождение боевиков ЧВК "Вагнера".
- Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнера", которые воевали на Донбассе.