Россия заявила, что перехватила над Черным морем самолеты-разведчики США

Минобороны России заявляет, что его истребитель 5 августа перехватил в Черном море два американских самолета-разведчика, которые приближались к границе РФ.

Источник: Минобороны РФ в Facebook

Дословно: "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США".

Детали: Отмечается, что после разворота американских самолетов-разведчиков от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.

Что было раньше: В конце июня американские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски.

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