Россия заявила, что перехватила над Черным морем самолеты-разведчики США
Минобороны России заявляет, что его истребитель 5 августа перехватил в Черном море два американских самолета-разведчика, которые приближались к границе РФ.
Источник: Минобороны РФ в Facebook
Дословно: "Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США".
Детали: Отмечается, что после разворота американских самолетов-разведчиков от границы России истребитель вернулся на аэродром базирования.
Что было раньше: В конце июня американские истребители перехватили военные самолеты РФ вблизи Аляски.
Предыстория:
- В 2019 году самолеты НАТО перехватывали российские самолеты, которые приближались к воздушному пространству Альянса, почти 300 раз.