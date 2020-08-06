Зеленский на передовой напомнил военным, что они могут стрелять в ответ
Президент Владимир Зеленский отметил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары
Источник: Офис президента
Детали: Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил.
Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня. Но ни разу достичь результата не удавалось. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее.
В то же время Зеленский отметил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации.
Руководитель Офиса президента добавил, что сейчас украинская власть сформировала очень мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.
Прямая речь Ермака: "Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандском формате. Мы создали конструкцию, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира".
Предыстория:
- С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
- Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
- В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
- По состоянию на 6 августа одиннадцатый день подряд среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.