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Зеленский на передовой напомнил военным, что они могут стрелять в ответ

Четверг, 6 августа 2020, 21:58
Зеленский на передовой напомнил военным, что они могут стрелять в ответ
фотО: Офис президента

Президент Владимир Зеленский отметил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары

Источник: Офис президента

Детали: Зеленский во время рабочей поездки в Донецкую и Луганскую области посетил ряд позиций украинских военных на передовой в районе проведения операции объединенных сил.

Президент напомнил, что ранее был ряд попыток договориться о прекращении огня. Но ни разу достичь результата не удавалось. Поэтому нужно не повторять ошибок прошлого, чтобы получить мирное будущее.

В то же время Зеленский отметил, что международное право дает украинским военным все возможности защищаться и наносить ответные удары. Поэтому сегодня ВСУ могут отвечать, но стараются не поддаваться на регулярные провокации.

Руководитель Офиса президента добавил, что сейчас украинская власть сформировала очень мощную команду, и это будет способствовать мирному урегулированию на Донбассе.

Прямая речь Ермака: "Сегодня Украина доминирует в Минском формате, Украина доминирует в нормандском формате. Мы создали конструкцию, которая дает возможность всему миру увидеть, что Украина делает все необходимое, и, безусловно, это приведет к результату, а если нет - все увидят, кто не хочет мира".

Предыстория:

  • С полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.
  • Однако, по словам главнокомандующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, менее чем через час боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.
  • В связи с введением режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе запретили проводить любые разведывательные действия и использовать летательные аппараты. Обо всех запретах после разговора двух президентов подробно сообщили в Минобороны.
  • По состоянию на 6 августа одиннадцатый день подряд среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийДонбассбоевые действиявойна
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