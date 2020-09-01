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Пожар на линии разграничения: более 10 взрывов и ранен спасатель

Вторник, 1 сентября 2020, 19:59
Пожар на линии разграничения: более 10 взрывов и ранен спасатель

В Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения, во время тушения которого пострадал спасатель.

Источник: глава райгосадминистрации Юрий Золкин, пресс служба ГСЧС

Детали: По словам политика, прозвучало почти 10 взрывов. Во время одного из них получил ранения сотрудник ГСЧС , ему оказали медицинскую помощь.

Пожар, по словам Золкина, продолжается.

В ГСЧС отметили, что ранен - ​​старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. Он в больнице, угрозы жизни нет.

Там отметили, что взрывы произошли в результате детонации взрывоопасных устройств, а потом загорелась трава.

Напомним:

Украинская правда

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Темы: ГСЧСДонбасспожар
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