Пожар на линии разграничения: более 10 взрывов и ранен спасатель
Вторник, 1 сентября 2020, 19:59
В Станице Луганской произошел пожар на линии разграничения, во время тушения которого пострадал спасатель.
Источник: глава райгосадминистрации Юрий Золкин, пресс служба ГСЧС
Детали: По словам политика, прозвучало почти 10 взрывов. Во время одного из них получил ранения сотрудник ГСЧС , ему оказали медицинскую помощь.
Пожар, по словам Золкина, продолжается.
В ГСЧС отметили, что ранен - старший прапорщик гражданской защиты командир отделения 24-й государственной пожарно-спасательной части. Он в больнице, угрозы жизни нет.
Там отметили, что взрывы произошли в результате детонации взрывоопасных устройств, а потом загорелась трава.
Напомним:
- 6 июля в Новоайдарском районе Луганской возник лесной пожар на площади около 50 гектаров.
- Вследствие пожара погибли 5 человек.
Украинская правда