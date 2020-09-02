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Кличко: Киевляне расслабились и нам грозит "инфекционный взрыв"

Среда, 2 сентября 2020, 12:43
Кличко: Киевляне расслабились и нам грозит инфекционный взрыв

Столичные предприниматели и посетители кафе и ресторанов начали пренебрегать элементарными правилами безопасности, в Киеве возможен инфекционный взрыв.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Не носят маски. Перестали дезинфицировать помещения. Немало заведений работают после разрешенного времени и с толпами людей. А потом все спрашивают - откуда такая негативная динамика распространения вируса. И кто же на нее влияет, скажите?! Если так продолжится, - нам не избежать инфекционного взрыва".

Детали: За прошедшую неделю группы контроля за соблюдением противоэпидемических правил осуществили 380 проверок столичных заведений общественного питания, торговли, рынков. Составили 67 протоколов о нарушениях.

Напомним: У 332 жителей столицы обнаружили за прошедшие сутки заболевание коронавирусом, пятеро пациентов скончались.

1 сентября в Украине диагноз COVID-19 подтвердился у рекордного количества людей – 2 495 случаев, за сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус
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