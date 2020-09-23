Новости 23 сентября: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться, Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа", — актуальные новости 23 сентября.

Об инаугурации Лукашенко

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости. При этом независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации.

В связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко оппозиция призывает беларусов к бессрочной акции неповиновения.

Об Ахметове и Зеленском

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что информация о том, что он выделяет деньги на команду Зеленского и "Слугу народа", не соответствует действительности.

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