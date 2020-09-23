Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 23 сентября: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

Среда, 23 сентября 2020, 21:39
Новости 23 сентября: инаугурация Лукашенко, Ахметов и Зеленский

Лукашенко решил скоропостижно инаугурироваться, Ахметов "подкармливает" Офис президента и "Слугу народа", — актуальные новости 23 сентября.

Об инаугурации Лукашенко

Государственное информагентство Беларуси сообщает, что Александр Лукашенко "вступил в должность президента". "Церемония инаугурации" прошла во Дворце Независимости. При этом независимые СМИ отмечают, что накануне были сообщения лишь о репетиции инаугурации.

В связи с тайной инаугурацией Александра Лукашенко оппозиция призывает беларусов к бессрочной акции неповиновения.

Об Ахметове и Зеленском

Олигарх Ринат Ахметов выделяет деньги на команду президента Владимира Зеленского и "Слуги народа" – по словам источника, это более 2 миллионов долларов ежемесячно.

В пресс-службе олигарха Рината Ахметова заявили, что информация о том, что он выделяет деньги на команду Зеленского и "Слугу народа", не соответствует действительности.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

СБУ официально подтвердила в суде, что прямо перед задержанием российских боевиков в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество народного депутата Александра Юрченко, которого НАБУ и САП подозревают в получении взятки и причастности к коррупционной схеме в парламенте.

Суд освободил от наказания предпринимателя Владимира Литвина, который два года назад взял на себя "дело рюкзаков", где фигурировал сын министра внутренних дел Александр Аваков.

Российского оппозиционера Алексея Навального, который восстанавливается в Германии после отравления ядом, выписали из больницы.

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, обвиняемая в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, официально зарегистрировалась кандидатом в мэры.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что до конца 2020 года экономическое восстановление после карантина станет ощутимым и устойчивым.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Все новости...
Последние новости
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей требовали отмены результатов выборов
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
20:52
В Румынии за день зафиксировали два землетрясения
20:35
В оккупированном Токмаке прогремели три громких взрыва – Федоров
Все новости...
Реклама: