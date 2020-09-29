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Главные новости понедельника и ночи: конфликт в Нагорном Карабахе, разрешение на въезд для иностранцев

Вторник, 29 сентября 2020, 08:00

Армения и Азербайджан возобновили взаимные обстрелы, число погибших возросло, Запрет на въезд иностранцев в Украину утратил силу,— актуальные новости 28 сентября.

О конфликте в Нагорном Карабахе

Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в возобновлении боевых действий в понедельник утром. Армянская сторона сообщила об около 200 раненых с начала боевых действий в Нагорном Карабахе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в России обеспокоены возобновлением военных действий между Арменией и Азербайджаном и в случае необходимости Владимир Путин проведет телефонный разговор с руководством Азербайджана.

О снятии запрета на въезд для иностранцев

Запрет на въезд иностранных граждан в Украине, который был введен на период с 28 августа по 28 сентября, де-факто утратил силу.

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Украинская правда


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