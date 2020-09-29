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Головні новини понеділка і ночі: конфлікт в Нагірному Карабаху, дозвіл на в’їзд для іноземців

Вівторок, 29 вересня 2020, 08:00

Вірменія й Азербайджан поновили взаємні обстріли, кількість загиблих зросла, Заборона на в’їзд іноземців до України втратила чинність, — актуальні новини 28 вересня.

Про конфлікт в Нагірному Карабасі

Вірменія і Азербайджан звинувачують одна одну у відновленні бойових дій у понеділок вранці. Вірменська сторона повідомила про близько 200 поранених від початку бойових дій у Нагірному Карабасі.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Росії стурбовані відновленням військових дій між Вірменією і Азербайджаном і в разі потреби Володимир Путін проведе телефонну розмову з керівництвом Азербайджану.

Про зняття заборони на в’їзд для іноземців

Заборона на в’їзд іноземних громадян до України, що була запроваджена на період з 28 серпня до 28 вересня, де-факто втратила чинність. 

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Українська правда
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