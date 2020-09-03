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Госдеп: Отравление Навального "Новичком" усложняет дискуссию с Кремлем

Четверг, 3 сентября 2020, 06:32

Отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом из группы "Новичок" осложняет честную и прозрачную дискуссию с Кремлем.

Источник: заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент, передает "Голос Америки"

Детали: По мнению Кента, ситуация с отравлением является плохой не только лично для одного из ведущих российских оппозиционеров и не только для отношений между правительством России и российским обществом. Она также направляет плохой сигнал международному сообществу. "Поэтому, по моему мнению, несмотря на интерес и попытки иметь честную, прозрачную дискуссию с Россией в определенных сферах, Россия очень часто прибегает к действиям, которые затрудняют этот путь, и этот диалог", – сказал представитель Госдепа.

Он также добавил, что пока только немецкое правительство может комментировать ситуацию с Навальным.

Что предшествовало: Представители стран Европы, Еврокомиссия и НАТО отреагировали на отравление российского оппозиционера Алексея Навального в собственной стране нервно-паралитическим веществом "Новичок". Министерство иностранных дел вслед за европейскими странами и НАТО также осудило отравление Навального.

Напомним: 

  • В среду 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком".
  • Также в среду российского посла вызвали в МИД Германии из-за отравления Навального.
  • Канцлер Германии Ангела Меркель не сомневается, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Украинская правда
Темы: НавальныйСШАРосcия


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