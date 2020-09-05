В Киеве снова более 300 случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Киеве коронавирус обнаружили у 315 человек, 4 больных умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания в пятницу обнаружили в Деснянском районе – 57, в Дарницком – 55 и в Оболонском – 39 случаев.

Среди новых больных – 163 женщины в возрасте от 22 до 89 лет, 132 мужчины в возрасте от 19 до 86 лет, 9 девочек от 1 до 15 лет и 11 мальчиков от 4 до 17 лет.

Заболели, в том числе, и 7 медиков.

В больницы столицы попали 42 пациента. Выздоровели за минувшие сутки 97 человек.

Всего по состоянию на 5 сентября в Киеве уже 14 792 подтвержденных случая заболевания COVID-19, 234 человека умерли и 4713 выздоровели.

Что предшествовало: 3 сентября у 319 жителей столицы обнаружили заболевание на коронавирус, 8 больных умерли.

За прошедшие сутки, 4 сентября, в Украине подтвердили рекордные 2836 случаев коронавируса, 50 человек умерло и 1036 – выздоровело.