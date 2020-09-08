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Евросоюз осудил политические аресты в Беларуси

Вторник, 8 сентября 2020, 05:47
Евросоюз осудил политические аресты в Беларуси

Европейский Союз осуждает политические аресты и задержания в Беларуси, которые происходят с начала избирательной кампании.

Источник: заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем проведение произвольных и непонятных арестов и задержаний на политической основе в Беларуси, произошедшие с начала кампании перед президентскими выборами. Только что целью стали Мария Колесникова, Андрей Ягоров, Ирина Сухой, Антон Раднянков и Иван Крауцов, в то время, как еще 633 человека были задержаны после мирного Марша Единства, который состоялся в воскресенье".

Детали: В ЕС напомнили, что белорусские власти таким образом нарушают не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства.

Боррель добавил, что в Евросоюзе ожидают немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических репрессий.

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Напомним: 

  • Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.
  • В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.
  • Упомянутые в заявлении Борреля Андрея Ягоров и Ирина Сухий также были задержаны.
  • В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Украинская правда
Темы: БеларусьЕСмитинги
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