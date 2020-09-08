Евросоюз осудил политические аресты в Беларуси
Европейский Союз осуждает политические аресты и задержания в Беларуси, которые происходят с начала избирательной кампании.
Источник: заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля
Прямая речь: "Мы решительно осуждаем проведение произвольных и непонятных арестов и задержаний на политической основе в Беларуси, произошедшие с начала кампании перед президентскими выборами. Только что целью стали Мария Колесникова, Андрей Ягоров, Ирина Сухой, Антон Раднянков и Иван Крауцов, в то время, как еще 633 человека были задержаны после мирного Марша Единства, который состоялся в воскресенье".
Детали: В ЕС напомнили, что белорусские власти таким образом нарушают не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства.
Боррель добавил, что в Евросоюзе ожидают немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических репрессий.
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Напомним:
- Утром 7 сентября белорусские СМИ сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета, Антон Родненков и Иван Кравцов.
- В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.
- Упомянутые в заявлении Борреля Андрея Ягоров и Ирина Сухий также были задержаны.
- В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.