Евросоюз осудил политические аресты в Беларуси

Европейский Союз осуждает политические аресты и задержания в Беларуси, которые происходят с начала избирательной кампании.

Источник: заявление высокого представителя ЕС Жозепа Борреля

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем проведение произвольных и непонятных арестов и задержаний на политической основе в Беларуси, произошедшие с начала кампании перед президентскими выборами. Только что целью стали Мария Колесникова, Андрей Ягоров, Ирина Сухой, Антон Раднянков и Иван Крауцов, в то время, как еще 633 человека были задержаны после мирного Марша Единства, который состоялся в воскресенье".

Детали: В ЕС напомнили, что белорусские власти таким образом нарушают не только внутреннее законодательство, но и международные обязательства.

Боррель добавил, что в Евросоюзе ожидают немедленного освобождения всех задержанных и прекращения политических репрессий.

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Напомним: