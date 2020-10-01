Мэр Умани будет участвовать в выборах: по указке ЦИК его зарегистрировали

Уманская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала нынешнего мэра Александра Цебрия кандидатом на должность городского главы.

Источник: Цебрий в видеообращении, которое он опубликовал в Facebook

Детали: Действующий руководитель Умани заявил, что члены ТИК "узурпировали власть" и принимали незаконные решения, "руководствуясь телефонным правом".

Команда Цебрия обратилась в Центральную избирательную комиссию с жалобой – и та обязала теризбирком зарегистрировать его до 21:00 среды, 30 сентября.

ТИК приняла соответствующее решение единогласно, включив его в избирательную кампанию на должность городского главы Умани.

Цебрий обратил внимание, что документы, которые он ранее подавал в ТИК, остались абсолютно без изменений.

Он призвал жителей Умани прийти на выборы 25 октября и "сделать свой правильный выбор".

Этому предшествовало: 26 сентября нынешний городской глава Умани Александр Цебрий заявил, что городская территориальная избирательная комиссия отказалась регистрировать его в качестве кандидата на пост мэра. В то же время ТИК зарегистрировала кандидатами на должность мэра Умани двух тезок нынешнего городского главы, хотя имена и фамилии они изменили летом этого года.

29 сентября Центральная избирательная комиссия рассмотрела просьбу Черкасской областной организации партии мэров "Пропозиція" отменить постановление Уманского горизбиркома об отказе в регистрации действующего мэра Цебрия, ведь ему отказали в регистрации из-за неточностей в документах, которые не мешают понять смысл данных и могут быть устранены.