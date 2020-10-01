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Баканов говорит, что вышел из испанской фирмы, просто это не внесли в реестр – НАПК

Четверг, 1 октября 2020, 14:32
Баканов говорит, что вышел из испанской фирмы, просто это не внесли в реестр – НАПК

Глава Службы безопасности Иван Баканов предоставил Нацагентству по вопросам предотвращения коррупции документы о том, что ушел с должности директора в испанской фирме, но эти изменения не были зарегистрированы в реестре Испании.

Источник: интервью главы НАПК Александра Новикова УП

Прямая речь: "Он был учредителем кипрской фирмы, эта кипрская фирма его назначила директором в испанском.

Он нам предоставил решение, что эта фирма, которая его туда назначала, уволила его, еще до того, как он был назначен на должность. То есть оно просто не было зарегистрировано в реестре испанском.

Мы направили запрос на Кипр, в Испанию. Кажется, с Кипра получили ответ, из Испании еще нет. Наверное, коронавирус, не знаю, чего так долго".

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Предыстория:

  • В мае 2020 года журналисты-расследователи обнаружили, что Баканов, занимая должность главы СБУ, числится руководителем испанской фирмы, что противоречит украинскому антикоррупционному законодательству.
  • Позже Баканов показал декларацию, где испанской фирмы нет.
  • НАПК взялось проверить возможное нарушение Баканова.

Украинская правда
Темы: БакановСБУНАПК
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