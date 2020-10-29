Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости среды и ночи: закрытие реестра электронных деклараций, смерть мэра Борисполя

Четверг, 29 октября 2020, 07:00

Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций, Мэр Борисполя умер от COVID-19 — актуальные новости 28 октября.

О смерти мэра Борисполя

Мэр Борисполя Анатолий Федорчук скончался от коронавирусной болезни COVID-19. В связи с этим в Борисполе заново состоятся выборы мэра.

О закрытии реестра электронных деклараций

Конституционный Суд заявляет, что несколько месяцев находится под давлением НАБУ, НАПК и некоторых политиков, но будет работать согласно Конституции.

Вместе с тем НАПК закрывает реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире. 

О других важных новостях

Кандидат на должность городского главы Киева от партии "Голос", актер и шоумен Сергей Притула признал победу Виталия Кличко в первом туре выборов и выразил удивление вторым результатом представителя "ОПЗЖ" Александра Попова.

У некоторых добровольцев, которые участвовали в испытаниях российской вакцины "Спутник V", выявили коронавирус.

Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко считает, что его победу на довыборах в 208 округе в Черниговской области "украла власть с помощью подкупа и фальсификаций".

Из ковидного фонда Кабмин выделил МВД дополнительные 2 миллиарда для работников Нацполиции, задействованных в борьбе с COVID-19. Всего из фонда ведомство получило более 4,5 миллиарда.

Главными причинами катастрофы Ан-26 в Харьковской области стали систематические нарушения правил выполнения полетов и контроля за ними в Харьковском национальном университете воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам "Следствия. Инфо" и еще двух десятков СМИ посещать парламент.

В Харьковской области произошел взрыв газа на территории газоперерабатывающей станции, предварительно сообщают о 2 погибших, 9 человек пострадали.

Кабмин продлил действие режима чрезвычайной ситуации в Украине до 31 декабря 2020 года.

Глава РПЦ патриарх Кирилл и две его троюродных сестры владеют недвижимостью в Москве, Подмосковье и Петербурге общей стоимостью почти 3 миллиона 270 тысяч долларов.

Темы: Конституциякоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Конституция
"Мы, народ Украины...". Конституционный манифест
Бизнес обнародовал манифест в защиту ст. 42 Конституции: президента просят вмешаться
Конституция Украины является источником обязанностей государства
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: