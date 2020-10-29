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Головні новини середи і ночі: закриття реєстру електронних декларацій, смерть мера Борисполя

Четвер, 29 жовтня 2020, 08:00

Через рішення Конституційного суду НАЗК закриває реєстр електронних декларацій, Мер Борисполя помер від COVID-19 — актуальні новини 28 жовтня.

Про закриття реєстру е-декларацій

Конституційний Суд заявляє, що кілька місяців перебуває під тиском НАБУ, НАЗК та деяких політиків, але буде працювати згідно з Конституцією.

Разом з тим НАЗК закриває реєстр електронних декларацій на виконання рішення Конституційного суду.

Про смерть мера Борисполя

Мер Борисполя Анатолій Федорчук помер від коронавірусної хвороби COVID-19. У зв’язку з цим у місті заново відбудуться вибори мера.

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Теми: Конституціякорупція


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