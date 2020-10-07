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Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"

Среда, 7 октября 2020, 12:43
Комитет поддерживает создание ВСК по вагнеровцам

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "Вагнеровцев".

Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко

Прямая речь: "Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "Вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады...

Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента".

Что предшествовало: 16 сентября  Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси.

11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
  • Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
  • Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Украинская правда

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Темы: Верховная РадаВагнерОфис президентагосизменаБеларусь
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