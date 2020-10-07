Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "Вагнеровцев".

Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко

Прямая речь: "Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "Вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады...

Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента".

Что предшествовало: 16 сентября Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси.

11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

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