Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"

Среда, 7 октября 2020, 12:43

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента поддержал проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию дела "Вагнеровцев".

Источник: Facebook-страница нардепа фракции "Голос" секретаря Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко

Прямая речь: "Регламентный комитет поддержал наш проект постановления о создании временной следственной комиссии по "Вагнеровцам". Теперь постановление вынесут в зал на рассмотрение Верховной Рады...

Уже достаточно слухов и лжи по делу "вагнеровцев". Достаточно закрывать на это глаза и игнорировать. Парламент должен разобраться, была ли государственная измена в Офисе президента".

Что предшествовало: 16 сентября  Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о создании Временной следственной комиссии, которая будет расследовать срыв украинской спецоперации по задержанию боевиков "Вагнера" ​​в Беларуси.

11 сентября генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что по заявлениям о возможном срыве украинской спецоперации в отношении "вагнеровцев", которые были задержаны в Беларуси, в Украине открыто уже не одно уголовное производство.

Предыстория:

  • 29 июля в Беларуси задержали 3 десятка россиян из частной военной компании Вагнера. Украина просила экстрадиции тех из них, кто воевал на Донбассе. 14 августа стало известно, что Беларусь передала России 32 боевиков "Вагнера".
  • 5 августа президент Владимир Зеленский уволил Василия Бурбу с должности начальника Главного управления разведки Минобороны и назначил на эту должность Кирилла Буданова.
  • По информации источников УП, украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах Офису президента, спецоперация провалилась.
  • Журналист Юрий Бутусов, который одним из первых заявил о провале операции СБУ по задержанию "вагнеровцев", утверждал, что операцию проводили совместно со спецслужбами США.
  • Журналистка Янина Соколова опубликовала уже две порции записей с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.
  • Буданов утверждал, что "вагнеровцев" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Бурба заявлял, что "дезинформация и домыслы" по делу "вагнеровцев" являются попыткой нанести ущерб спецслужбам Украины.
  • Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что руководство Украины стремится уничтожить материалы, подтверждающие подготовку спецслужб по задержанию боевиков из частной военной компании Вагнера, причастных к военным преступлениям на Донбассе, из РФ в Украину.

Украинская правда
Темы: Верховная РадаВагнерОфис президентагосизменаБеларусь


powered by lun.ua
Главное сегодня

Польша оштрафовала "Газпром" на 6 млрд евро по делу о "Северном потоке-2"

СБУ разоблачила масштабный конвертцентр с оборотом 15 млрд: причастно экс-руководство ГПС

У больного COVID-19 Порошенко ухудшилось состояние

Новые "рекорды" COVID в Украине: 4753 человек заболели, 2569 человек выздоровели

За три дня количество случаев коронавируса выросло на 1 миллион

Нагорный Карабах: Армения заявила, что готова "к уступкам"

Все новости...
Верховная Рада
Комитет Рады предлагает выделить на Минстратегпром дополнительных 5 миллиардов
НАПК взялось за декларацию Кивы, который заработал миллион на жомовый яме
Более 20 нардепов на больничном из-за COVID-19 – Разумков
Последние новости
13:01
Назвали лауреатов Нобелевской премии по химии 2020. Что они открыли
13:01
инфографика В России выросло количество желающих закрыть границу с Украиной
13:00
В Украине пройдут дожди, но будет до +24°
12:54
В сентябре международные резервы Украины сократились на 8,7% – НБУ
12:43
Комитет поддерживает создание ВСК по "вагнеровцам"
12:34
видеоГончарук больше не хочет Авакова в своем Кабмине, если бы тот у него был
12:22
Глава Ощадбанка Пышный заболел COVID-19
12:17
инфографика Отношение украинцев к России ухудшилось – опрос
12:17
Шевченко включил Шовковского в заявку на матч со сборной Франции
12:12
В Киеве заболели COVID еще 383 человека, 6 больных умерли
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!