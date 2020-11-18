Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 18 ноября: результаты местных выборов, вакцина от COVID-19

Среда, 18 ноября 2020, 20:08
Новости 18 ноября: результаты местных выборов, вакцина от COVID-19

ЦИК показала ТОП-10 партий, получивших больше всего мандатов на выборах, Pfizer заявила о еще большей эффективности своей COVID-вакцины, — актуальные новости 18 ноября.

О результатах местных выборов 

Представители президентской партии "Слуга народа" получили наибольшее количество мандатов депутатов местных советов из числа кандидатов, которых выдвигали партии. На втором месте оказалась"Батькивщина", на третьем — "ОПЗЖ".

Помимо этого, "Слуга народа" победила почти на трети выборов сельских, поселковых, городских глав от общего количества - 30,74%.

О вакцине от COVID-19

Американская Pfizer, разрабатывающая вакцину от коронавируса совместно с немецкой BionTech, после получения новых данных объявила о 95% ее эффективности - вместо 90%, как сообщалось изначально.

COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусної хвороби на безоплатній основі для 20% населення.

О телеграм-канале Украинской правды

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП.Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире. 

О других важных новостях

Россия противостоит Украине на разных фронтах: в Верховной Раде есть ее марионетки, а антизападные нарративы Кремля распространяются в медиапространстве, заявила временно поверенная США в Украине Кристина Квин.

МВД уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова после того, как журналисты выяснили, что клуб отдыха сына Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Кабмин назначил гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина главой Государственной таможенной службы.

В районе проведения ООС, охраняя базовый лагерь, погиб украинский военнослужащий 1999 года рождения.

США запустили двухлетнюю программу на 2 млн долларов, которая имеет целью сплотить внутренне перемещенных лиц Украины.

Празднование Нового 2021 в Киеве впервые планируется без фудкортов, больших концентров и массовых гуляний из-за пандемии коронавируса, однако сюрпризы для киевлян и гостей города все же готовят.

"Украинская правда" в Threads

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
Последние новости
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
03:25
Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
Все новости...
Реклама: