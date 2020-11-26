Рабочая группа согласовала возвращения наказание за ложь в декларациях – глава ВР
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что рабочая группа согласовала возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленную неподачу декларации.
Источник: пост Разумкова в Facebook
Прямая речь: "До сих пор не разрешилась ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда.
Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них – возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.
Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права".
Детали: Спикер не уточнил, как именно нардепы планируют восстановить уголовную ответственность за сокрытие чиновниками благосостояния при декларировании.
Почему это важно: Международный валютный фонд отмечал, что поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является, по сути, обязательством по программе, поддержанной МВФ.
Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, однако он не знал, может ли следующий транш фонда поступить в декабре 2020-го.
Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш МВФ,
Предыстория:
- 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.
- В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.
- Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.
- Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.
- Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".
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