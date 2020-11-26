Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что рабочая группа согласовала возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленную неподачу декларации.

Источник: пост Разумкова в Facebook

Прямая речь: "До сих пор не разрешилась ситуация фактической остановки антикоррупционной реформы, которая сложилась в результате известного всем решения Конституционного Суда.

Рабочая группа по урегулированию этого вопроса, созданная парламентом, провела уже 5 заседаний и согласовала ряд ключевых позиций. Главные из них – возвращение уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и умышленное непредставление декларации.

Уверен, парламент пройдет это испытание достойно, в приемлемые сроки и в полном соответствии с законом и верховенством права".

Детали: Спикер не уточнил, как именно нардепы планируют восстановить уголовную ответственность за сокрытие чиновниками благосостояния при декларировании.

Почему это важно: Международный валютный фонд отмечал, что поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является, по сути, обязательством по программе, поддержанной МВФ.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что сотрудничество с МВФ является обязательным для Украины в 2021 году, однако он не знал, может ли следующий транш фонда поступить в декабре 2020-го.

Советник руководителя Офиса президента Тимофей Милованов заявил, что в этом году Украина не успевает получить транш МВФ,

Предыстория:

27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционной ст. 366-1 Уголовного кодекса. Решение КС расценили как отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В КС заверили, что из этой нормы УКУ надо лишь убрать "умышленное недекларирование" и скорректировать полномочия НАПК. Также судьи заверили, что решение КС не требовало закрытия реестра электронных деклараций.

Президент Владимир Зеленский предложил прекратить полномочия судей КС, признать его решение о декларировании "ничтожным", оставив без правовых последствий, восстановив действие закона "О предотвращении коррупции". Позже он назвал лучшим выходом из конституционного кризиса добровольную отставку судей КС.

Более 100 депутатов во главе со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым зарегистрировали законопроект "О возобновлении действия отдельных положений закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса Украины". В нем не речь идет об увольнении судей КС непредусмотренным законодательством способом.

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента имеет признаки конституционного переворота, что Зеленский хочет создать "кнопочный суд".

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