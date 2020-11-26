Робоча група узгодила повернення покарання за неправду в деклараціях – голова ВР

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявляє, що робоча група узгодила повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Джерело: пост Разумкова у Facebook

Пряма мова: "Досі не вирішеною залишається ситуація фактичної зупинки антикорупційної реформи, яка склалася внаслідок відомого всім рішення Конституційного Суду.

Робоча група з врегулювання цього питання, утворена парламентом, провела вже 5 засідань та узгодила низку ключових позицій. Найголовніші з них – повернення кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та умисне неподання декларації.

Впевнений, парламент пройде це випробування гідно, у прийнятні строки та у повній відповідності до закону і верховенства права".

Деталі: Спікер не уточнив, як саме нардепи планують відновити кримінальну відповідальність за приховування чиновниками статків при декларуванні.

Чому це важливо: Міжнародний валютний фонд наголошував, що підтримка та посилення ефективності всіх антикорупційних інституцій в Україні є, по суті, зобов'язанням за програмою, підтриманою МВФ.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що співпраця з МВФ є обов'язковою для України у 2021 році, водночас він не знав, чи наступний транш фонду може надійти у грудні 2020-го.

Радник керівника Офісу президента Тимофій Милованов заявив, що в цьому році Україна не встигає отримати транш МВФ.

Передісторія:

27 жовтня за поданням 48 народних депутатів Конституційний суд визнав неконституційною ст. 366-1 Кримінального кодексу. Рішення КС розцінили як скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, декриміналізацію недостовірного декларування.

У КС запевнили, що з цієї норми ККУ треба лише прибрати "навмисне недекларування" та скорегувати повноваження НАЗК. Судді також запевнили, що рішення КС не вимагало закриття реєстру електронних декларацій.

Президент Володимир Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КС, визнати його рішення про декларування "нікчемним", залишивши без правових наслідків, відновивши дію закону "Про запобігання корупції". Згодом він назвав найкращим виходом із конституційної кризи добровільну відставку суддів КС.

Понад 100 депутатів на чолі зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим зареєстрували законопроєкт "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України". У ньому не йдеться про звільнення суддів КС у непередбачений законодавством спосіб.

Голова Конституційного суду Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт президента має ознаки конституційного перевороту, що Зеленський хоче створити "кнопочний суд".

Знати більше: КС підкрався непомітно. (Не)конституційні бої Зеленського

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