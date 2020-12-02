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В Киеве более 1700 новых случаев COVID, заполнены 53% коек в больницах

Среда, 2 декабря 2020, 11:20
В Киеве более 1700 новых случаев COVID, заполнены 53% коек в больницах
Фото КГГА

За сутки 1 декабря во столице лабораторно подтвердили 1735 новых случаев заболевания коронавирусом, 16 человек умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь: "В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом. 16 случаев – летальные".

Детали: Среди новых больных 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

77 человек госпитализированы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (277), Дарницком (258) и Соломенском (214) районах.

По состоянию на 2 декабря в стационарах медучреждений Киева лечатся 2145 больных коронавирусом, из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1399 человек, под аппаратами ИВЛ – 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях – почти 53%.

Всего в столице уже 74 012 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. От коронавируса умерли 1339 киевлян. Преодолели болезнь 23763 жителя Киева, из них 511 – за прошедшие сутки.

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Темы: КиевВиталий Кличкокоронавирус
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