Главные новости субботы и ночи: новые ограничения, украинская икона для Лаврова

В Украине начали действовать новые карантинные ограничения, украинскую икону подарили Лаврову – новости, которые были актуальны 19 декабря.

Об ограничениях

С 19 декабря в Украине вступили в силу карантинные ограничения, касающиеся работы заведений питания, проведения массовых мероприятий в учебных заведениях и помещении церквей.

Об иконе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил Сараево 14 декабря. Визит прошел со скандалом, поскольку два члена президиума Боснии и Герцеговины отказались встречаться с ним.

Тогда же один из членов президиума Боснии и Герцеговины, глава Республики Сербской Милорад Додик подарил Лаврову старинную икону.

Из ноты посольства Украины в Министерство иностранных дел БиГ стало известно, что это 300-летняя украинская икона из Луганска. На обороте иконы есть печать Украинского Народного комитета культуры 1920 года.

Посольство Украины запросило информацию о том, как икона попала в Боснию и Герцеговину.

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело в связи со старинной украинской иконой, которую Додик подарил Лаврову.

Россия вернет икону, подаренную в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову, для выяснения ее происхождения по линии Интерпола.

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