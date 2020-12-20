Головні новини суботи і ночі: нові обмеження, українська ікона для Лаврова

В Україні почали діяти нові карантинні обмеження, українську ікону подарували Лаврову – новини, які були актуальні 19 грудня.

Про карантин

З 19 грудня в Україні набули чинності карантинні обмеження щодо роботи закладів харчування, проведення масових заходів у закладах освіти і приміщенні церков.

Про ікону

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров відвідав Сараєво 14 грудня. Візит минув зі скандалом, оскільки два члени президії Боснії і Герцеговини відмовилися зустрічатися ним.

Тоді ж один із членів президії Боснії і Герцеговини, глава Республіки Сербської Мілорад Додік подарував Лаврову старовинну ікону.

Із ноти посольства України до Міністерства закордонних справ БіГ стало відомо, що це 300-літня українська ікона з Луганська. На звороті ікони є печатка Українського Народного комітету культури 1920 року.

Посольство України запросило інформацію про те, як ікона потрапила до Боснії та Герцеговини.

Прокуратура Боснії і Герцеговини відкрила справу у зв’язку зі старовинною українською іконою, яку Додік подарував Лаврову.

Росія поверне ікону, подаровану в Сараєво главі МЗС РФ Сергію Лаврову, для з'ясування її походження по лінії Інтерполу.

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