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Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер

Пятница, 4 декабря 2020, 12:44

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на полный локдаун, который планируют ввести в Украине, транспорт будет работать.

Источник: заседание парламента 4 декабря

Прямая речь: "Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном.

Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии".

Украинская правда
Темы: транспорткарантинкоронавирусCovid-2019Шмыгаль


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