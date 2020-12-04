Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер
Пятница, 4 декабря 2020, 11:44
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на полный локдаун, который планируют ввести в Украине, транспорт будет работать.
Источник: заседание парламента 4 декабря
Прямая речь: "Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном.
Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии".
Что было раньше: Минздрав не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.
Предыстория:
- Во властных коридорах обсуждали разные варианты введения тотального карантина: на Новый год и Рождество, еще до праздников или уже после Нового года.
- С 14 по 30 ноября в Украине действовал "локдаун" выходного дня.
- Руководитель Минздрава констатировал, что ожидаемого результата он не дал из-за нарушения ограничений украинцами, поэтому продолжать его не планируют..
- 2 декабря правительство подтвердило, что карантин выходного дня не продлевают.
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Украинская правда