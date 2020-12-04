Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер
Пятница, 4 декабря 2020, 12:44
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на полный локдаун, который планируют ввести в Украине, транспорт будет работать.
Источник: заседание парламента 4 декабря
Прямая речь: "Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном.
Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии".
Украинская правда