Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на полный локдаун, который планируют ввести в Украине, транспорт будет работать.

Источник: заседание парламента 4 декабря

Прямая речь: "Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном.

Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии".