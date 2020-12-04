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Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер

Пятница, 4 декабря 2020, 11:44
Даже при жестком карантине транспорт не закроют – премьер

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что несмотря на полный локдаун, который планируют ввести в Украине, транспорт будет работать.

Источник: заседание парламента 4 декабря

Прямая речь: "Будет ли работать транспорт? Да, транспорт будет работать. И авиакомпании, и железная дорога, и городской транспорт закрывать не планируется даже при более жестком ограничении карантинном.

Все научные исследования показывают, что транспорт не является основным источником активного распространения этой пандемии".

Что было раньше: Минздрав не будет предлагать вводить локдаун до конца года, но предложит жесткий карантин с первых чисел января на три недели.

Предыстория:

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: транспорткарантинкоронавирусCovid-2019Шмыгаль
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