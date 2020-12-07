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11 месяцев, как сбили самолет МАУ: Иран до сих пор не передал Украине материалы

Понедельник, 7 декабря 2020, 13:17
11 месяцев, как сбили самолет МАУ: Иран до сих пор не передал Украине материалы

Украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств по расследованию авиакатастрофы самолета авиакомпании МАУ рейса PS752, которая произошла 8 января 2020 года под Тегераном и унесла жизни 176 человек.

Источник: заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов на встрече с послом Ирана Манучехром Моради, Офис генпрокурора

Детали: Встреча заместителя генпрокурора и посла Исламской Республики Иран состоялась по инициативе иранской стороны. Во встрече также приняла участие директор департамента международного права Министерства иностранных дел Оксана Золотарева.

Мамедов отметил, что с момента последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло полтора месяца, а украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств.

Прямая речь Мамедова: "Пока следствие в Украине и Иране идет отдельным путем, хотя обе стороны заинтересованы в объективном расследовании сбития украинского самолета. И ненадлежащее выполнение достигнутых договоренностей не дает нам пока возможности говорить о следующей дате двусторонних переговоров.

Нет смысла проводить переговоры ради самого процесса, важны эффективное сотрудничество и результат. И ответы мы должны предоставить как можно быстрее, ведь уже в январе годовщина авиакатастрофы".

Предыстория:

  • 8 января 2020 года иранские военные сбили пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины", в результате авиакатастрофы погибло 176 человек: пассажиры и члены экипажа, среди которых 11 украинцев.
  • 11 января власти Ирана признали, что самолет случайно сбил ракетой Корпус стражей Исламской революции. По словам официальных представителей Ирана, причиной трагедии стал человеческий фактор.
  • Офис генерального прокурора ведет уголовное производство по фактам умышленного убийства, уничтожения чужого имущества и нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта (п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.194, ч.3 ст. 276 УК Украины).

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеИранОфис генпрокурора
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