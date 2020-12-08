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КС вернулся к работе

Вторник, 8 декабря 2020, 10:51
КС вернулся к работе

Судьи Конституционного суда Украины приступили к работе после длительного перерыва в заседаниях, на пленарном заседании присутствует 14 из 15 судей КС.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу КС и источник

Дословно: "8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни" – ред.)".

Детали: В суде добавили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

Все заседания проводятся в закрытой части. 

В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.

По мнению собеседника агентства, "это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей: все они болели, а теперь вышли на работу".

Этому предшествовало: 12 ноября информированный источник в суде сообщал, что кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины нет, так как часть судей находится на самоизоляции с подозрением либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. .В частности, на самоизоляции был глава КС.

Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

Темы: КС
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