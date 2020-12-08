Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

КС вернулся к работе

Вторник, 8 декабря 2020, 11:51

Судьи Конституционного суда Украины приступили к работе после длительного перерыва в заседаниях, на пленарном заседании присутствует 14 из 15 судей КС.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу КС и источник

Дословно: "8 декабря в 10 часов началось пленарное заседание Большой палаты КС, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов об официальном толковании отдельного положения абзаца 4 преамбулы Конституции Украины (толкование "достойных условий жизни" – ред.)".

Детали: В суде добавили, что в повестке дня вторника запланировано проведение заседания Большой палаты КС по рассмотрению вопроса об открытии конституционного производства по конституционному представлению 47 народных депутатов о соответствии Конституции отдельных положений Уголовного процессуального кодекса, а также вопрос продления срока постановления коллегиями судей Первого и Второго Сенатов КС об открытии или отказе в открытии конституционного производства по конституционным жалобам и представлениям.

Все заседания проводятся в закрытой части. 

В то же время источник в КС сообщил агентству, что из 15 судей КС на пленарном заседании во вторник присутствует 14.

По мнению собеседника агентства, "это свидетельствует о том, что кто-то умышленно разгонял информацию о блокировании работы и демарше судей: все они болели, а теперь вышли на работу".

Этому предшествовало: 12 ноября информированный источник в суде сообщал, что кворума на заседаниях Большой палаты Конституционного суда Украины нет, так как часть судей находится на самоизоляции с подозрением либо уже с подтвержденным диагнозом COVID-19. .В частности, на самоизоляции был глава КС.

Последнее заседание Конституционного суда состоялось 5 ноября.

Темы: КС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета

фотоБритания начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины

Позитивная тенденция: выздоровевших от COVID снова больше, чем новых больных

"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК

Новости 7 декабря: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

Все новости...
КС
В Раде зарегистрировали законопроект о возобновлении работы НАПК
Закон о наказании за ложь в декларации отправили на подпись Зеленскому
НАПК о "компромиссе" Рады: Комитет предлагает "санаторий" для коррупционеров
Последние новости
13:08
С начала года пассажиропоток аэропорта "Борисполь" упал на 66%
13:07
Минобороны предлагает должность журналисту, который критикует министерство
12:58
В ОП разместят аналитическую площадка реформ – советник премьера
12:47
Украинское агентство продает работу в Швеции с лживыми историями об убежище - СМИ
12:26
Агентство Fitch немного улучшило прогноз падения мирового ВВП в 2020 году
12:20
Лукашенко назвал МОК бандой и угрожает судом за запрет участия в Олимпиаде
12:11
фотоВоенные получили модернизированный МиГ-29: имеет ракеты, бомбы и защиту от ЗРК
11:59
Венедиктова отказалась открыть дело против кнопкодава Иванчука
11:56
Инвестиции в европейские техкомпании достигли рекордных уровней
11:51
КС вернулся к работе
Все новости...