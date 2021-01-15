Главные новости четверга и ночи: решение ЕСПЧ насчет Крыма, вечеринка главы ВАКС, Вовка и Тупицкого

ЕСПЧ признал, что Россия контролировала Крым еще до незаконной аннексии, Глава Антикорсуда была на вечеринке Кивалова с Вовком и Тупицким — актуальные новости 14 января.

О решениях ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека принял первое решение по делу "Украина против России", признав приемлемой жалобу Киева на нарушения прав человека в оккупированном Крыму.

ЕСПЧ также установил, что фактический контроль России над оккупированным Крымским полуостровом начался не позднее 27 февраля 2014 года.

При этом ЕСПЧ в своем решении принял во внимание высказывания президента РФ Владимира Путина, в которых тот подтвердил факты захвата полуострова российскими военными.

О вечеринке главы ВАКС, Вовка и Тупицкого

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич приезжала в Киевский институт интеллектуальной собственности и права НУ "Одесская юридическая академия" в тот вечер, когда там развлекались одиозные судьи, в частности глава ОАСК Павел Вовк, дело которого рассматривает ВАКС.

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