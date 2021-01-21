Главные новости среды и ночи: инаугурация Байдена, пленные для Медведчука

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США, Боевики передадут Украине девять пленных — актуальные новости 20 января.

Об инаугурации Байдена

Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом Соединенных Штатов Америки на официальной церемонии в Вашингтоне.

Перед этим Дональд Трамп в последние часы в должности помиловал 73 человек, среди которых его ведущий бывший советник Стив Бэннон, подозреваемый в мошенничестве, после чего Трамп покинул Белый дом.

О пленных

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что боевики ОРДЛО передадут "через посредника" девять незаконно удерживаемых лиц.

В МИД заявили, что решение России передать не Украине, а куму Путина Виктора Медведчука, пленных с временно оккупированных территорий грубо и откровенно нарушает механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

В ТКГ заявили, что РФ и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

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