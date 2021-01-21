Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Головні новини середи і ночі: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Четвер, 21 січня 2021, 08:00

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США, Бойовики передадуть Україні дев’ятьох полонених — актуальні новини 20 січня.

Про інавгурацію Байдена

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки на офіційній церемонії у Вашингтоні.

Перед цим Дональд Трамп в останні години на посаді помилував 73 людей, серед яких його провідний колишній радник Стів Беннон, підозрюваний у шахрайстві, після чого Трамп залишив Білий дім.

Про полонених 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що бойовики ОРДЛО передадуть "через посередника" дев’ятьох незаконно утримуваних осіб.

У МЗС заявили, що рішення Росії передати не Україні, а куму Путіна Віктору Медведчуку, полонених з тимчасово окупованих територій грубо і відверто порушує механізми вирішення таких гуманітарних питань. 

У ТКГ заявили, що РФ та Медведчук спільно намагаються використати полонених у своїх політичних інтересах.

Про Толоку Української правди

УП дарує футболку з оновленим Дон Кіхотом кожному підписнику Толоки УП, який підтримає видання від 1000 грн на рік. Акцію продовжено до кінця січня.

Долучайтеся до Толоки УП і отримуйте ексклюзивні промокоди від бізнес-партнерів Української правди.

 

Про інші важливі новини

Кабінет міністрів погодив кандидатуру народного депутата фракції "Слуга народу" Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Центр протидії корупції опублікував текст законопроєкту, яким пропонується змінити підслідність НАБУ, що фактично знищить структуру.

52% українців не готові вакцинуватись від коронавірусу, навіть якщо щеплення будуть безкоштовними.

Ватажки непідконтрольних Києву території Донецької області заявляють, що готові провести ще один так званий "референдум" щодо майбутнього статусу регіону.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не побачили нічого нового у розслідуванні ФБК про "палац Путіна" в Геленджику.

Теми: США


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський застерігає Шмигаля та Разумкова щодо скандального законопроєкту про локалізацію

Новини 20 січня: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука

Росія та Медведчук використовують полонених у політичних інтересах – ТКГ

фотоЗеленський, Єрмак та очільниця посольства США разом дивилися інавгурацію Байдена

Відео. оновленоУ США пройшла інавгурація нового президента

Джо Байден склав присягу і став 46-м президентом США

Усі новини...
США
Байден повернув США до ВООЗ
Байден взяв під контроль офіційний акаунт президента США в Twitter
Чому бізнес-спільнота покладає великі надії на президентство Байдена
Останні новини
08:35
П’яні вибрики: Немілостівий штовхав патрульних і кричав, що він заступник міністра 
08:31
Байден розповів про лист, який Трамп залишив на його столі
08:17
Епідемія: 241 українець помер від COVID за добу, нових хворих 5,6 тисячі
08:00
Головні новини середи і ночі: інавгурація Байдена, полонені для Медведчука
07:42
Обстріли на Донбасі: поранено військовослужбовця зі складу Об’єднаних сил
06:27
Першу телефонну розмову Байден проведе з Трюдо
04:58
Канада продовжила заборону на в’їзд для іноземців
04:28
Байден повертає США до ВООЗ та Паризької угоди з клімату
02:26
За добу від COVID-19 померло рекордні 17 299 людей
01:51
ВідеоОдна й та сама ракета SpaceX ВВОСЬМЕ доставила вантаж на орбіту
Усі новини...