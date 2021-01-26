Главные новости понедельника и ночи: конец локдауна, Путин и дворец

Украина вернулась к прежним ограничениям, правительство думает об адаптивном карантине, Путин лично прокомментировал расследование Навального — актуальные новости 25 января.

Об ограничениях

С сегодняшнего дня в Украине снова действуют карантинные ограничения, характерные для оранжевого уровня эпидемической опасности.

Кабинет министров собирается изучить ситуацию с коронавирусом в регионах и в случае необходимости ввести там адаптивный карантин.

О дворце Путина

Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального — президент РФ заявил, что дворец в российском Геленджике ему никогда не принадлежал, а этим расследованием россиянам "пытались промыть мозги".

Также Путин отреагировал на митинги — он считает массовые акции протеста в поддержку оппозиционера Навального опасными.

Штаб Алексея Навального зовет сторонников оппозиционера на новые митинги в ближайшее воскресенье — 31 января.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал личность Навального, заявив, что им не стоит очаровываться, хотя Украина поддерживает его освобождение.

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