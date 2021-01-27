Комитет ожидаемо не смог рассмотреть выборы мэра в Харькове

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства не рассмотрел выборы мэра Харькова и обратится к харьковскому горсовету с просьбой предоставить решение о взятии во внимание факта смерти Геннадия Кернеса.

Источник: "Чесно" со ссылкой на заседание комитета

Детали: В комитете госвласти обсуждали вопрос внеочередных выборов мэра Харькова. Председатель профильного подкомитета Алина Загоруйко ("Слуга народа") отметила, что есть ходатайство секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова о назначении выборов.

В то же время нардеп обратила внимание, что нет решения горсовета о заключении во внимание факта смерти мэра Кернеса. Поэтому она предложила дождаться решения совета.

Загоруйко отметила, что есть уголовное производство о возможном нарушении с неприведением Кернеса к присяге на первой сессии горсовета, а результат производства может иметь влияние на решение комитета, поэтому "здесь не стоит спешить".

Дословно: "Загоруйко отметила, что в Харьковском горсовете очень сильная юридическая служба. Поэтому, по мнению депутата, там не могли не знать, что к ходатайству о выборах надо также добавить решение горсовета о заключении во внимание факта смерти мэра, которое прекращает полномочия последнего.

Комитет решил обратиться в Харьковский горсовет с просьбой предоставить решение о взятии во внимание факта смерти Кернеса. За это предложение проголосовали 18 народных депутатов".

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Что предшествовало: По данным профильного комитета Рады, секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов не прислал в Верховную Раду двух из трех необходимых документов для рассмотрения парламентом вопроса о назначении внеочередных выборов мэра Харькова.

Не хватает двух документов - копии свидетельства о смерти городского головы, заверенного печатью горсовета, а также решения совета о принятии к сведению факта смерти городского головы.

"Суспильне" сообщало, что на сессиях Харьковского горсовета не принимали решения, которым принимается во внимание факт смерти Кернеса.

Спикер парламента Дмитрий Разумков подтвердил, что Рада получила лишь часть необходимого пакета документов относительно назначения внеочередных выборов городского головы Харькова.

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