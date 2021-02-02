Суд над Навальным: Возле Мосгорсуда уже "напаковали" в автозаки более 200 человек

В Москве, у станции метро "Преображенская площадь", которая недалеко от Мосгорсуда, где 2 февраля находится оппозиционер Алексей Навальный, полиция начала активно задерживать людей.

Источник: издание "Проект", Фонд борьбы с коррупцией, РИА Новости, российский "Интерфакс", Дождь

Дословно "Проект": "Полицейские очень активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. Судя по разговорам силовиков, в машине уже 23 человека".

Детали: Сообщается, что на глазах корреспондента издания в автозак посадили 6 молодых людей. По их словам, они ничего не скандировали.

Фото ДОждя

РИА Новости сообщают, что здание Мосгорсуда по периметру оцеплено силовиками.

Фото ДОждя

Российский "Интерфакс" отмечает, что возле суда уже задержали более 200 человек.

Фото ДОждя

2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание по мере пресечения для Навального – ФСИН требует заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.

Что предшествовало: