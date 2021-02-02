Суд над Навальным: Возле Мосгорсуда уже "напаковали" в автозаки более 200 человек
В Москве, у станции метро "Преображенская площадь", которая недалеко от Мосгорсуда, где 2 февраля находится оппозиционер Алексей Навальный, полиция начала активно задерживать людей.
Источник: издание "Проект", Фонд борьбы с коррупцией, РИА Новости, российский "Интерфакс", Дождь
Дословно "Проект": "Полицейские очень активно задерживают людей, досматривают и сажают в автозак. Судя по разговорам силовиков, в машине уже 23 человека".
Детали: Сообщается, что на глазах корреспондента издания в автозак посадили 6 молодых людей. По их словам, они ничего не скандировали.
РИА Новости сообщают, что здание Мосгорсуда по периметру оцеплено силовиками.
Российский "Интерфакс" отмечает, что возле суда уже задержали более 200 человек.
2 февраля в Мосгорсуде проходит заседание по мере пресечения для Навального – ФСИН требует заменить ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный.
Что предшествовало:
- 31 января во многих городах России возобновились митинги в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
- Во время этих акций задержали рекордное количество людей – более 5 тысяч, в том числе более 80 журналистов. Задержания часто сопровождались избиением, применялись электрошокеры.