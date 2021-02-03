Безопасные вакцины и мобильные бригады – Шмыгаль о старте прививок против COVID

Украина начнет вакцинацию против COVID-19 в феврале препаратом компаний "Pfizer" и "Biontech", украинцам будут колоть только безопасные вакцины, заверил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Источник: Шмыгаль на заседании правительства 3 февраля

Прямая речь: "На прошлой неделе я акцентировал, что в феврале начнется процесс иммунизации украинцев безопасной вакциной. Правительство имеет четкий план вакцинации и обеспечения наших граждан безопасными вакцинами – и мы движемся по этому плану.

Уже в ближайшие недели Украина получит вакцины компании Pfizer/Biontech, это 117 тысяч доз вакцины в рамках программы COVAX, которые будут использованы в первую очередь для врачей...

Это только старт. Уже в феврале – начале марта мы ожидаем гораздо большие поставки. К нам будет завезена только проверенная и безопасная вакцина, которая прошла все необходимые клинические испытания и утверждена в других развитых странах.

Всем, кто захочет сделать бесплатную прививку, такая возможность будет предоставлена ​​в соответствии с национальным планом вакцинации. Инфраструктура для организации самого процесса вакцинации уже подготовлена ​​и будет разворачиваться постепенно".

Детали: Премьер сообщил, что в Украине в целом будет работать 500 мобильных бригад, первые 50 начнут работу уже в феврале.

На начальном этапе будет развернуто 1500 кабинетов для прививок и 50 центров в крупных городах, а в целом будет работать более 4000 кабинетов прививок по всей стране, сообщил Шмыгаль.

Этому предшествовало: Заместитель министра здравоохранения – главный санврач Виктор Ляшко сообщал, что вакцины мобильным бригадам будут выдавать на 5 дней, потому что столько они могут храниться без ультрасильной заморозки. Мобильные бригады будут делать прививки в больницах, в конце дня у них не должно оставаться вакцин, взятых на день.

По плану, одна мобильная бригада будет проводить примерно 100 прививок против COVID-19 в сутки.

Ляшко анонсировал, что будет три способа записи на вакцинацию: записаться на сайте самостоятельно, записаться у семейного врача через модуль иммунопрофилактики, получить приглашение по телефону от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Вакцинация против коронавируса будет добровольной, обещают в МОЗ. но ее могут требовать в других странах.

Начать вакцинацию населения против коронавируса SARS CoV 2 в Украине надеются в середине февраля. Национальный план вакцинации против COVID-19 предполагает 5 этапов.

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