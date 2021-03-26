Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Погром на Банковой: Ратушному не выбрали меру пресечения из-за требования отвода судьи

Пятница, 26 марта 2021, 14:13

Киевский активист Роман Ратушный в Печерском суде, где должен был состояться рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения, заявил об отводе судьи.

Источник: Укринформ, который цитирует адвоката активиста Евгению Закревскую

Прямая речь: "Сегодня подозреваемый Ратушный Роман заявил отвод судьи Константиновой, и теперь дело на авторозподили, который изберет судью, который будет рассматривать отвод.  Далее отвод могут удовлетворить или нет, и тогда дело или вернется к этой судьи, или будет избран другой судью (для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения - ред.)".

Детали: Закревская добавила, что следующая дата судебного заседания пока не известна.

Предыстория:

  • Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
  • В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". 
  • Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
  • Киевский активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровергнуть и не распространять информацию о его участии в митинге под Офисом президента 20 марта.
  • Киевском активисту Роману Ратушному 25 марта вручили подозрение из-за участия в акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.

Темы: активистымитингиКиевсуд


powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоУ Зеленского объяснили появление поврежденных дверей ОП в студии "1+1"

Семенченко пришел в СБУ: Не собираюсь "заворачиваться в пледик"

В Раду могли бы попасть 6 партий, рейтинг лидеров немного вырос

Президентский рейтинг: поддержка Зеленского немного выросла

видео ЧВК Семенченко работала в интересах Коломойского – СМИ

Украина перейдет на летнее время в воскресенье

Все новости...
активисты
Избрание мер пресечения для троих подозреваемых в хулиганстве под ОП перенесли
Столичном активисту объявили подозрение из-за беспорядков под ОПУ
Погром на Банковой: фигурант видео МВД требует опровержений и извинений Геращенко
Последние новости
15:03
Регион Италии купит российскую вакцину "Спутник V"
14:59
На должность главы Налоговой претендуют 9 кандидатов
14:50
фото, видео"Солнечная" контрабанда: СБУ изъяла 170 кг ювелирных изделий и свыше тонны янтаря
14:26
Макрон заявил о "мировой войне" нового типа из-за вакцин
14:14
Минцифры будет бороться за создание Фонда фондов в следующем году
14:13
Погром на Банковой: Ратушному не выбрали меру пресечения из-за требования отвода судьи
14:02
Заседания СНБО в эту пятницу не будет
13:59
фотоУ Зеленского объяснили появление поврежденных дверей ОП в студии "1+1"
13:53
Какие украинские фильмы получили международные награды в 2020-2021 годах
13:36
фотоУкраина и Румыния возобновили совместное патрулирование границы на Дунае
Все новости...