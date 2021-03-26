Погром на Банковой: Ратушному не выбрали меру пресечения из-за требования отвода судьи

Киевский активист Роман Ратушный в Печерском суде, где должен был состояться рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения, заявил об отводе судьи.

Источник: Укринформ, который цитирует адвоката активиста Евгению Закревскую

Прямая речь: "Сегодня подозреваемый Ратушный Роман заявил отвод судьи Константиновой, и теперь дело на авторозподили, который изберет судью, который будет рассматривать отвод. Далее отвод могут удовлетворить или нет, и тогда дело или вернется к этой судьи, или будет избран другой судью (для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения - ред.)".

Детали: Закревская добавила, что следующая дата судебного заседания пока не известна.

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