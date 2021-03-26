Погром на Банковой: Ратушному не выбрали меру пресечения из-за требования отвода судьи
Пятница, 26 марта 2021, 14:13
Киевский активист Роман Ратушный в Печерском суде, где должен был состояться рассмотрение вопроса об избрании ему меры пресечения, заявил об отводе судьи.
Источник: Укринформ, который цитирует адвоката активиста Евгению Закревскую
Прямая речь: "Сегодня подозреваемый Ратушный Роман заявил отвод судьи Константиновой, и теперь дело на авторозподили, который изберет судью, который будет рассматривать отвод. Далее отвод могут удовлетворить или нет, и тогда дело или вернется к этой судьи, или будет избран другой судью (для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения - ред.)".
Детали: Закревская добавила, что следующая дата судебного заседания пока не известна.
Предыстория:
- Вечером 20 марта на Банковой провели акцию в поддержку осужденного экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко, которому в тот день исполнилось 26 лет. Митингующие разбили окна Офиса президента, залили стены краской и забросали здание дымовыми шашками, подожгли двери.
- В МВД заявили, что правоохранители сознательно не вмешивались в события на Банковой. Полиция сперва начала уголовное производство по статье "хулиганство с применением оружия", а потом и по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".
- Подозрения объявлены по меньшей мере троим лицам: лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову и его соратнику Алексею Белковскому, ветерану Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей). Однако на видео указывались и другие люди, включая Ратушного.
- Киевский активист, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр" Роман Ратушный требует от заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и МВД опровергнуть и не распространять информацию о его участии в митинге под Офисом президента 20 марта.
- Киевском активисту Роману Ратушному 25 марта вручили подозрение из-за участия в акции под Офисом президента, которая закончилась вандализмом.