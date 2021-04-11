Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров

Воскресенье, 11 апреля 2021, 16:43

В МИД заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации Россией ситуации в сфере безопасности.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Дословно: "Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности".

Детали: Николенко сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.

Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил в субботу во время встречи с Зеленским и президент Турции.

Читайте также: Эскалация быкования. К чему готовится Кремль

Предыстория:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
  • 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
  • Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
  • Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
  • Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера. 
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.

Украинская правда
Темы: МИДРосcиявойнаОбъединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Китае признали недостаточную эффективность своих Covid-вакцин

фотоНазвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу

У Путина заявили, что в Украине "вот вот может возобновиться война"

фотоВ Киеве снесли исторический дом Уткина, открыто уголовное производство

Россия строит новый бомбардировщик: "Сможет преодолевать ПВО стран НАТО"

Эрдоган отреагировал на бострение на границах с Украиной

Все новости...
МИД
МИД обвиняет Иран в манипуляциях относительно причин катастрофы самолета МАУ
Украина заверила Молдову в непричастности к похищению судьи Чауса – МИД
МИД назвал провокацией акт вандализма на Полтавщине, который обеспокоил Болгарию
Последние новости
16:43
Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров
16:18
Китай оштрафовал Alibaba на рекордную сумму
16:02
В Дублине предлагают Лондону встречу из-за обострения в Северной Ирландии - СМИ
15:59
Завершено формирование нового состава НКЦБФР
15:47
В Китае признали недостаточную эффективность своих Covid-вакцин
15:23
В Варшаве после столкновений в годовщину Смоленской катастрофы задержали 11 человек
15:09
фотоНазвали имя молодого бойца, погибшего на Донбассе в субботу
14:47
Великобритания и США обсудили дестабилизирующие действия Кремля в отношении Украины
14:35
У Путина заявили, что в Украине "вот вот может возобновиться война"
13:56
В Германии прививку от коронавируса получили 15% населения
Все новости...