Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров
В МИД заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации Россией ситуации в сфере безопасности.
Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко
Дословно: "Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.
Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности".
Детали: Николенко сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.
О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.
Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил в субботу во время встречи с Зеленским и президент Турции.
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Предыстория:
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым.
- 1 апреля украинская разведка отчиталась, что Россия готовит масштабные провокации и может ввести боевиков вглубь Украины, а президент Владимир Зеленский провел тайное совещание относительно обострения на Донбассе и возможного нападения России.
- Европейское командование вооруженных сил США привело войска в боевую готовность самого высокого уровня после того, как 26 марта оккупанты на Донбассе убили четверых украинских военных, а Россия начала стягивать войска к границе с Украиной.
- Послы стран-членов НАТО 1 апреля провели срочную встречу в Брюсселе, чтобы обсудить всплеск насилия на Донбассе и скопление российских войск у украинских границ.
- Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) нашла видео, подтверждающие, что Россия перебрасывает на границу с Украиной военную технику, при этом маскирует ее номера.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 2 апреля в очередной раз обвинил Украину в провокациях на Донбассе. Секретарь СНБОУ Алексей Данилов заявил, что на обострение конфликта может пойти только Владимир Путин, Украина же не планирует ни обострений, ни провокаций.