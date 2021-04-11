Эскалация на востоке: в МИД радуются мощному сигналу солидарности от партнеров

В МИД заявляют, что Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации Россией ситуации в сфере безопасности.

Источник: пресс-секретарь МИД Олег Николенко

Дословно: "Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров.

Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации по безопасности".

Детали: Николенко сообщил, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции Швеции, высоким представителем ЕС и Генеральным секретарем ОБСЕ.

О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии.

Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил в субботу во время встречи с Зеленским и президент Турции.

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