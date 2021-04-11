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Ескалація на сході: у МЗС радіють потужному сигналу солідарності від партнерів

Неділя, 11 квітня 2021, 16:43

У МЗС заявляють, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації Росією безпекової ситуації.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Дослівно: "Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації".

Деталі: Ніколенко повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії.

Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив у суботу під час зустрічі з Зеленським і президент Туреччини.

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Передісторія: 

  • 30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак у Верховній Раді заявив, що Росія під виглядом підготовки до військових навчань "Запад 2021" стягує війська до кордону з Україною: у Брянську і Воронежську області РФ та до окупованого Криму.
  • 1 квітня українська розвідка відзвітувала, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України, а президент Володимир Зеленський провів таємну нараду щодо загострення на Донбасі та можливого нападу Росії. 
  • Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як 26 березня окупанти на Донбасі вбили чотирьох українських військових, а Росія почала стягувати війська до кордону з Україною.
  • Посли країн-членів НАТО 1 квітня провели термінову зустріч у Брюсселі, щоб обговорити нещодавній сплеск насильства на Донбасі та накопичення російських військ біля українських кордонів.
  • Група незалежних розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) знайшла відео, які підтверджують, що Росія перекидає на кордон з Україною військову техніку, при цьому маскує її номерні знаки.
  • Речник президента РФ Дмитро Пєсков 2 квітня вкотре звинуватив Україну у провокаціях на Донбасі. Секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що на загострення конфлікту може піти лише Володимир Путін, Україна ж не планує ні загострень, ні провокацій.

Українська правда
Теми: МЗСРосіявійнаОб'єднані сили на Донбасі


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