Ескалація на сході: у МЗС радіють потужному сигналу солідарності від партнерів

У МЗС заявляють, що Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів на тлі ескалації Росією безпекової ситуації.

Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко

Дослівно: "Україна отримала потужний сигнал солідарності від міжнародних партнерів.

Все більше країн рішуче заявляють про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України на тлі ескалації Росією безпекової ситуації".

Деталі: Ніколенко повідомив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 11 днів провів 16 телефонних розмов з главами зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канади, Латвії, Молдови, Нідерландів, Німеччини, Словаччини, США, Франції Швеції, Високим представником ЄС та Генеральною секретаркою ОБСЄ.

Про свою солідарність з Україною твердо заявили очільники МЗС Болгарії, Литви, Польщі та МЗС Чехії.

Генеральний секретар НАТО під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підкреслив, що Альянс залишається відданим партнерству з Україною і підтримує нашу країну. Про підтримку України заявив у суботу під час зустрічі з Зеленським і президент Туреччини.

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